Voetbalkenners in Griekenland kijken met de nodige verbazing naar de prestaties van Eredivisie-topscorer Giorgos Giakoumakis. De spits van VVV-Venlo staat na negentien wedstrijden al op twintig goals, terwijl hij in zijn geboorteland niet bepaald te boek stond als een doelpuntenmachine.

"Ik kan haast niet geloven dat hij het op dit moment zo goed doet bij VVV", zegt Antonis Tsirakis, journalist bij de Griekse sportkrant Sportime. "En daarin ben ik niet de enige. Eigenlijk probeert iedereen in Griekenland te begrijpen waarom hij in Nederland zo goed is en waarom hij het hier niet liet zien."

Giakoumakis maakte woensdag liefst vier goals in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (4-1). Met twintig competitiedoelpunten in totaal heeft de 26-jarige Griek dit seizoen al meer goals gemaakt dan in zijn laatste vier jaar bij elkaar.

Alleen in het seizoen 2016/2017 liet hij met elf competitiedoelpunten voor het Griekse Platanias een sprankje van zijn killersinstinct zien. "Daarna vertrok hij naar AEK Athene, waar hij worstelde met zijn vorm en bijna nooit meer scoorde", zegt Johnny Georgopoulos, sportjournalist bij het Griekse Gazzetta.

"De meeste mensen dachten daarom in eerste instantie dat zijn reeks van doelpunten in de Eredivisie puur toeval was, maar inmiddels zijn steeds meer Grieken in zijn kwaliteiten gaan geloven."

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om te bekijken hoe VVV-Venlo de komst van de Griekse spits in augustus aankondigde.

'Hij had nog nooit in zijn carrière een hattrick gemaakt'

Zonder een minuut gespeeld te hebben, ging Giakoumakis met zijn aankondigingsvideo al viraal in zijn geboorteland. In de video is - naast technisch directeur Stan Valckx die de naam van Giakoumakis probeert uit te schrijven - ook de Griekse cultuur nadrukkelijk aanwezig. "Dat was slim en ook erg vleiend voor de Griekse spelers", zegt Georgopoulos.

In zijn eerste wedstrijd namens VVV maakte Giakoumakis direct een hattrick op bezoek bij FC Emmen (3-5). "Dat was eigenlijk onvoorstelbaar, want hij had nog nooit in zijn carrière een hattrick gemaakt", vertelt Georgopoulos. "Het leverde een boost op voor zijn zelfvertrouwen en sindsdien lijkt hij niet meer te stoppen."

Giakoumakis maakte woensdag tegen Vitesse al zijn derde hattrick van het seizoen en is nog vier goals verwijderd van het record van meeste goals in één seizoen namens VVV, dat momenteel met 24 doelpunten op naam van Hans Sleven staat.

De laatste Eredivisie-speler met minstens twintig treffers in de eerste negentien speelrondes was PSV'er Ruud van Nistelrooij in het seizoen 1999/2000.

"Als iemand me dit aan het begin van het seizoen had verteld, had ik diegene voor gek verklaard", zegt Tsirakis. De aandacht voor Giakoumakis in Griekenland groeit inmiddels met de dag. "Dagelijks lees je in de Griekse media over zijn spel bij VVV en alle geruchten over zijn volgende club."

Doelpuntenproductie Giakoumakis in de laatste vijf seizoenen (competitie) 2020/2021: VVV-Venlo, 20 goals

2019/2020: Gรณrnik Zabrze en AEK Athene, 3 goals

2018/2019: OFI Creta en AEK Athene, 2 goals

2017/2018: AEK Athene, 1 goal

2016/2017: Platanias, 11 goals

'In Griekenland zou hij misschien niet eens opvallen'

Georgopoulos weet wel waarom Giakoumakis zo goed presteert in Nederland. "Vertrouwen. VVV-directeur Valckx heeft hem vorig seizoen zelf opgezocht toen Giakoumakis in Polen speelde en daarmee heeft hij hem overtuigd. Giakoumakis heeft vanaf dag één het vertrouwen gevoeld."

Dat Giakoumakis in Venlo een stuk beter gedijt dan in Griekenland, is volgens Tsirakis simpel te verklaren. "Griekse topclubs geven jonge Grieken maar weinig kansen. Er is veel druk van de supporters en de nadruk ligt bij ons veel meer op het defensieve aspect."

"Het is misschien een bizarre gedachte op dit moment, maar sommigen denken dat Giakoumakis daarom ook in deze vorm niet eens op zou vallen in de Griekse competitie."

De doelpuntenproductie van de VVV-topscorer zorgt onherroepelijk ook voor geruchten dat hij deze winter nog vertrekt uit Venlo. "Maar ik verwacht dat hij het seizoen afmaakt in Venlo en pas daarna voor een miljoenenbedrag gaat vertrekken", aldus Tsirakis. "Persoonlijk denk ik dat de Bundesliga het best bij hem past, maar ik schatte zijn kansen bij VVV ook verkeerd in, dus het is lastig te voorspellen."

Voorlopig draagt Giakoumakis het shirt van VVV. Dit weekend gaat hij in het uitduel met Fortuna Sittard op jacht naar meer doelpunten. Het Limburgse onderonsje in het Fortuna Sittard Stadion begint zaterdag om 20.00 uur.

Giorgos Giakoumakis mocht dit seizoen al drie keer de bal meenemen naar huis. Foto: Pro Shots

