In Duitsland is momenteel veel te doen om Borussia Mönchengladbach-spits Breel Embolo. Volgens de politie was de 23-jarige Zwitser op een illegaal feest in een café in Essen en vluchtte hij via het dak, maar de speler en zijn club ontkennen.

Volgens een politieverklaring vluchtte iemand bij aankomst van de agenten via het dak van het café naar een aangrenzend appartement. Bij een inval in dat appartement werd vervolgens alleen Embolo aangetroffen.

Volgens boulevardkrant Bild waren op het feestje vijftien schaars geklede vrouwen aanwezig en had de Gladbach-speler zich bij aankomst in het appartement verstopt in een badkuip.

Embolo liet via Instagram al weten dat er niets waar is van het verhaal - hij beweert dat hij bij een vriend naar basketbal keek op televisie - en een woordvoerder van Möchengladbach wil ook niets bevestigen. "Voorlopig is het allemaal nog speculatie", zegt hij donderdag tegen Bild.

De club liet Embolo dinsdag wegens alle commotie wel buiten de selectie voor het thuisduel met Werder Bremen. Na die wedstrijd lieten teamgenoten en trainer Marco Rose weten dat ze vinden dat de 38-voudig international van Zwitserland hoe dan ook onverstandig is geweest.

Embolo speelt sinds de zomer van 2019 voor Borussia Mönchengladbach, waar hij basisspeler is. Dit seizoen kwam de aanvaller tot vier doelpunten in twintig wedstrijden.

