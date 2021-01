Klaas-Jan Huntelaar heeft donderdag zijn eerste training sinds zijn terugkeer bij Schalke 04 afgewerkt. De geblesseerde spits werkte een individueel programma af bij de hekkensluiter van de Bundesliga.

Huntelaar stapte dinsdag over van Ajax naar Schalke, de club waar hij tussen 2010 en 2017 al speelde. De 37-jarige Achterhoeker meldde zich met een kuitblessure in Gelsenkirchen en miste daardoor woensdag de met 1-2 verloren wedstrijd tegen concurrent 1. FC Köln.

Het is nog niet duidelijk of de rentree van Huntelaar op het trainingsveld betekent dat hij zondag al beschikbaar is bij Schalke, dat het dan thuis opneemt tegen koploper Bayern München.

Huntelaar liep zijn blessure vorige week op tijdens zijn laatste wedstrijd voor Ajax, toen hij vlak voor tijd inviel tegen FC Twente. Met twee doelpunten zorgde hij er toen voor dat de Amsterdammers met 1-3 wonnen.

Bij Schalke wordt de 76-voudig international van Oranje als een belangrijke troef in de strijd tegen degradatie gezien. Met slechts één overwinning uit zeventien duels staat de club er dramatisch voor in de Bundesliga.

Voor Huntelaar zijn de laatste maanden van zijn profloopbaan aangebroken. De spits liet eerder dit seizoen weten dat hij komende zomer een punt achter zijn carrière zet en Schalke is dus zijn laatste club.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van Klaas-Jan Huntelaar op het trainingsveld van Schalke 04.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga