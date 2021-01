Jürgen Klopp is erg blij met de manier waarop Virgil van Dijk herstelt van zijn zware knieblessure. Volgens de manager van Liverpool is de aanvoerder van het Nederlands elftal op de goede weg.

"Ik weet niet precies wat wel en niet mogelijk is, en ik ben ook niet degene die daar het best over kan oordelen, maar het ziet er heel goed uit", zegt Klopp op de website van Liverpool.

"Ik heb net nog telefonisch contact met hem gehad en hij voelt zich heel goed, dus het ziet er allemaal veelbelovend uit. Ik weet alleen nog niet wanneer hij zijn rentree zou kunnen maken."

Van Dijk liep zijn blessure in oktober op bij een wilde charge van Everton-keeper Jordan Pickford. De oud-speler van FC Groningen moest zich laten opereren, werkt sindsdien aan zijn herstel en hoopt het EK van komende zomer te halen.

"Uiteraard moet hij nog veel hordes nemen, laat dat duidelijk zijn. Ik heb deze blessure zelf ook gehad", aldus Klopp. "Maar met het oog op de ernst van de blessure en de fase in zijn herstel ziet het er goed uit."

Pickford ging vrijuit na zijn charge op Van Dijk, maar scheidsrechter Michael Oliver gaf eerder deze maand wel toe dat de keeper van Everton een rode kaart had moeten krijgen voor zijn actie.

