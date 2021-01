Cristiano Ronaldo heeft goede hoop dat Juventus door het winnen van de Italiaanse supercup de weg omhoog kan vinden in een tot dusver wisselvallig seizoen. De 'Oude Dame', die in de competitie ver verwijderd is van de koppositie, was woensdagavond in Reggio Emilia met 2-0 te sterk voor Napoli.

"We stonden met een andere instelling op het veld dan in de wedstrijd tegen Internazionale (2-0-verlies afgelopen zondag, red.)", zei Ronaldo in gesprek met RAI Sport. "Dat is geweest, we staan nu met een heel belangrijke prijs in onze handen en hopelijk kan ons dat het nodige vertrouwen geven voor de toekomst."

De 35-jarige Portugees zette Juventus in de 64e minuut zelf op voorsprong en tekende voor de 760e officiële treffer in zijn loopbaan. Álvaro Morata besliste het duel diep in blessuretijd, een kwartier nadat Lorenzo Insigne namens Napoli een strafschop miste.

"Het was heel erg moeilijk om hier te spelen, want het veld was verschrikkelijk. Maar we hebben de klus geklaard", zei een tevreden Ronaldo, die volgens verschillende statistiekbureaus Josef Bican onttroonde als topscorer aller tijden. Sommige instanties claimen echter dat de tussen 1928 en 1955 actieve Oostenrijker meer doelpunten op zijn naam heeft staan (805).

Cristiano Ronaldo denkt dat Juventus nog volop meedoet in de titelstrijd. Cristiano Ronaldo denkt dat Juventus nog volop meedoet in de titelstrijd. Foto: Pro Shots

'Hebben alles in huis om weer kampioen te worden'

De eerste prijs onder trainer André Pirlo komt op een goed moment voor Juventus, dat voorlopig niet op koers ligt om voor de tiende keer op rij landskampioen te worden. Het gat met koploper AC Milan is tien punten en ook Internazionale, dat zeven punten meer heeft, staat er een stuk beter voor.

"Milan en Inter zijn heel erg sterk dit seizoen, maar ik weet zeker dat wij alles in huis hebben om weer kampioen te worden", zei Ronaldo. "Het wordt heel erg moeilijk, maar ik geloof er heilig in dat de scudetto nog altijd mogelijk is."

Trainer Pirlo sloot zich daarbij aan en vond dat zijn ploeg de criticasters voorlopig de mond heeft gesnoerd. "We missen elke week wel een vaste kracht en dat maakt het niet makkelijk. Na de nederlaag tegen Inter kregen we veel kritiek die we niet verdienden. Daarom ben ik blij dat de spelers deze prijs hebben gepakt."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A