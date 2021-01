Trainer Zinédine Zidane vindt dat er geen man overboord is na de pijnlijke uitschakeling van Real Madrid in de derde ronde van de Copa del Rey. De 'Koninklijke' verloor woensdagavond na verlenging met 2-1 van Alcoyano, dat uitkomt op het derde niveau van Spanje.

"Deze nederlaag is niet gênant. Zulke dingen kunnen gebeuren in je carrière als voetballer, maar ik neem als trainer de volledige verantwoordelijkheid op me. We moeten nu niet in paniek raken", zei Zidane op zijn persconferentie in Alcoy.

Met vaste krachten als Eden Hazard, Karim Benzema en Toni Kroos op de bank leidde Real bij rust nog met 0-1 door een treffer van Eder Militao en kreeg de ploeg na rust genoeg kansen om het duel te beslissen. Alcoyano bleef echter overeind en dwong dankzij een late treffer een verlenging af.

Daarin stuurde Zidane alsnog zijn sterkste spelers het veld in én kwam de thuisploeg met een man minder te staan - Ramón López kreeg in de 110e minuut zijn tweede gele kaart - maar Juanan Casanova maakte de stunt van het tiental van Alcoyano vijf minuten voor tijd compleet met de 2-1.

Real Madrid werd vernederd door Alcoyano in de Copa del Rey. Real Madrid werd vernederd door Alcoyano in de Copa del Rey. Foto: ANP

Zidane maakt zich niet druk over mogelijk ontslag

Door de blamage voelt Zidane de druk op zijn positie weer wat toenemen. Het was de derde wedstrijd op rij zonder zege voor Real, dat vorige week in de halve finales van de Spaanse supercup werd uitgeschakeld door de latere winnaar Athletic Club en in de competitie niet langs Osasuna kwam (0-0).

"Als we een wedstrijd verliezen, praten mensen altijd over mijn toekomst. Ik laat het allemaal op me afkomen en ben heel relaxed", benadrukte de Fransman, die in maart 2019 een contract tot medio 2022 tekende bij de club die hij als trainer drie keer de Champions League bezorgde.

"Mijn spelers proberen iedere wedstrijd te winnen, maar soms lukt dat niet, en dat moet je accepteren. Op de laatste paar wedstrijden na hebben we echt goede wedstrijden gespeeld dit seizoen. We moeten blijven geloven in onze kwaliteiten."