Maarten Stekelenburg baalt van het vertrek van mederoutinier Klaas-Jan Huntelaar bij Ajax. De ervaren doelman maakte woensdag na bijna tien jaar zijn rentree voor Ajax bij de 0-1-zege in de TOTO KNVB Beker op AZ.

"Ik heb Klaas-Jan elke dag geprobeerd tegen te houden", zei Stekelenburg over Huntelaar, die deze week Ajax verruilde voor Schalke 04. De 37-jarige spits verkoos daarmee een degradatiestrijd bij de Duitse club boven een mogelijk kampioenschap in de Eredivisie.

"Het is uiteindelijk zijn keuze. Het was vooral een gevoelskwestie. Klaas-Jan had nog van grote waarde kunnen zijn voor Ajax. Dat heeft hij in zijn laatste wedstrijd wel laten zien", doelde Stekelenburg op de 1-3-zege bij FC Twente, waarbij Huntelaar tweemaal scoorde.

Op de vraag of Huntelaar hem heeft gevraagd om mee naar Schalke te gaan, antwoordde Stekelenburg kortweg: "Nee. Dat had hij ook niet hoeven proberen, want ik wil hier niet weg."

Huntelaar speelde eerder al zeven jaar bij Schalke 04 en wil in zijn laatste half jaar als prof helpen voorkomen dat de club degradeert. Woensdag verloor de ploeg uit Gelsenkirchen zonder de nog geblesseerde Huntelaar met 1-2 van directe concurrent 1. FC Köln.

Maarten Stekelenburg vangt de bal in de slotminuut voor de neus van de mee naar voren gekomen AZ-doelman Marco Bizot. Foto: Pro Shots

Stekelenburg tevreden met clean sheet

De 38-jarige Stekelenburg schikt zich bij Ajax zonder morren in zijn reserverol achter André Onana. In het bekerduel met AZ mocht de 58-voudig Oranje-international voor het eerst sinds maart 2011 het Ajax-doel verdedigen.

"Ik heb een clean sheet, dus ik kan tevreden zijn", zei Stekelenburg. "Het was prettig om weer te keepen, de laatste keer was in de voorbereiding. Maar met mijn ervaring verleer je dat natuurlijk niet."

Stekelenburg liet weten dat hij er geen problemen mee had dat Ajax-coach Erik ten Hag in een eerdere bekerwedstrijd tegen FC Utrecht (5-4-zege) de voorkeur gaf aan de jonge doelman Kjell Scherpen. Ten Hag wilde niet zeggen of Stekelenburg in het vervolg van het bekertoernooi zal keepen. "Het is niet zo dat we een vaste bekerkeeper hebben dit seizoen."

Zaterdag wordt er geloot voor de kwartfinales van de beker. Nu is al bekend dat Ajax, net als sc Heerenveen, Excelsior en de winnaar van het duel tussen NEC en Fortuna Sittard, een thuiswedstrijd mag spelen. PSV, Feyenoord, Vitesse en de winnaar van VVV-Venlo-Go Ahead Eagles spelen uit.

