Zowel AZ als Ajax heeft woensdag zijn vraagtekens gezet bij de afwezigheid van de VAR in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. Drie discutabele momenten vielen in het nadeel van de Alkmaarse ploeg uit en mede daardoor wonnen de Amsterdammers met 0-1.

Bij het enige doelpunt in Alkmaar, van Zakaria Labyad, zag de arbitrage onder leiding van Jochem Kamphuis over het hoofd dat David Neres hinderlijk buitenspel stond.

AZ claimde daarnaast tevergeefs een penalty na een vermeende overtreding van Edson Álvarez op Albert Gudmundsson en AZ-spits Myron Boadu werd ten onrechte teruggefloten wegens buitenspel toen hij alleen op het doel van Ajax af kon.

Pas vanaf de kwartfinales wordt in de beker gebruikgemaakt van de VAR. AZ-trainer Pascal Jansen heeft daar geen begrip voor. "Wat wil je dat ik erover zeg?", zei Jansen. "Heel simpel, maar in de competitie gebeuren dit soort dingen niet."

"Eerst was het hinderlijk buitenspel en daarna een 100 procent strafschop. Maar het ergste vond ik nog het moment met Boadu, dat leek niet eens op buitenspel", oordeelde de coach van AZ. "We hebben de VAR regelmatig vervloekt, maar vandaag had ik hem graag gehad."

AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners wilde wegens het matige spel van AZ niet te veel over de VAR praten. Foto: Pro Shots

Koopmeiners noemt afwezigheid VAR 'krom'

AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners wilde niet te veel naar de afwezigheid van de VAR wijzen, omdat hij vond dat zijn ploeg niet goed genoeg had gespeeld om aanspraak te maken op de zege.

"Maar ik vind het wel totaal onnodig dat er vanavond geen VAR was. Bij vrijwel elke wedstrijd dit seizoen hebben we een VAR, maar vanavond niet, dat vind ik krom", aldus Koopmeiners.

Scheidsrechter Kamphuis gaf na afloop toe dat hij de 0-1 van Ajax had afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel van Neres als er een VAR was geweest die hem naar de beelden had laten kijken.

En hoewel Ajax niet mocht mopperen met de arbitrale beslissingen in Alkmaar, had coach Erik ten Hag ook graag een VAR gezien. "Ik vind dat er vanavond een VAR had moeten zijn, ja", zei de trainer van de Amsterdammers. "Wij nemen de beker heel serieus en dan hoort daar op dit niveau een VAR bij."

