Ajacied Zakaria Labyad was woensdagavond dankzij zijn winnende doelpunt in de achtste finale van het TOTO KNVB Bekertoernooi tegen AZ (0-1) de gevierde man. Na afloop ging het in Alkmaar echter vooral over het opmerkelijke juichen van de 27-jarige spits.

Labyad deed na het doelpunt alsof hij zijn haar aan het knippen was en Quincy Promes maakte met zijn hand een gebaar alsof hij met een tondeuse over het hoofd van de doelpuntenmaker ging.

Het opvallende juichen was een reactie op een video die afgelopen week op sociale media verscheen waarin Labyad, Promes en André Onana een bezoek brachten aan de kapper.

"Het juichen kwam spontaan in mij op", legde Labyad, die met het kappersbezoek de coronamaatregelen zou hebben geschonden, voor de camera van ESPN uit. "Die video's waren van maanden geleden. Dat het nu tegen ons wordt gebruikt is zonde, want wij willen ons gewoon focussen op voetbal."

"Je ziet aan mijn kapsel dat ik al maanden niet meer ben geknipt. Het is opgenomen op een moment dat de kapperszaak nog gewoon open was. Ik snap alle ophef en ik begrijp dat we een voorbeeldfunctie hebben. Maar het zijn echt video's van al heel lang geleden."

Zakaria Labyad nam in Alkmaar het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening. Zakaria Labyad nam in Alkmaar het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening. Foto: Pro Shots

Ten Hag vindt juichen van Labyad en Promes 'niet handig'

Erik ten Hag liet zich op de persconferentie ook nog even uit over het juichen van Promes en Labyad, dat voor een hoop ophef zorgde op sociale media. De coach heeft het duo al aangesproken op hun gedrag.

"Ik vind dat juichen niet handig en dat heb ik al tegen ze gezegd. Dat hebben ze allebei aanvaard", zei de trainer van Ajax, die verder net als Labyad aangaf dat de video's niet recent waren opgenomen.

Ajax plaatste zich woensdag voor het derde jaar op rij voor de kwartfinales van het bekertoernooi. Zondag gaan de Amsterdammers in de Eredivisie op bezoek bij Fortuna Sittard.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie