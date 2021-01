Ajacied Zakaria Labyad was woensdagavond dankzij zijn winnende doelpunt in de achtste finale van het TOTO KNVB Bekertoernooi tegen AZ (0-1) de gevierde man. Na afloop ging het in Alkmaar echter vooral over het opmerkelijke juichen van de 27-jarige spits.

Labyad deed na het doelpunt alsof hij zijn haar aan het knippen was en Quincy Promes maakte met zijn hand een gebaar alsof hij met een tondeuse over het hoofd van de doelpuntenmaker ging.

Het opvallende juichen was een verwijzing naar het 'kappersrelletje' waarbij diverse voetballers recent in opspraak kwamen. Marra the Barber, die zichzelf de 'Amsterdamse celebrity kapper' noemt, plaatste afgelopen week op zijn TikTok-account video's waarin hij Labyad, Promes, André Onana (Ajax) en Zakaria Aboukhlal (AZ) een knipbeurt geeft.

"Het juichen kwam spontaan in mij op", legde Labyad uit tegenover ESPN. Hij ontkende met het kappersbezoek de coronamaatregelen te hebben geschonden. "Die video's waren van maanden geleden. Dat het nu tegen ons wordt gebruikt is zonde, want wij willen ons gewoon focussen op voetbal."

"Je ziet aan mijn kapsel dat ik al maanden niet meer ben geknipt. Het is opgenomen op een moment dat de kapperszaak nog gewoon open was. Ik snap alle ophef en ik begrijp dat we een voorbeeldfunctie hebben. Maar het zijn echt video's van al heel lang geleden."

Ten Hag vindt juichen van Labyad en Promes 'niet handig'

Toch zijn er wel degelijk duidelijke verschillen te zien in bijvoorbeeld het kapsel van Promes tijdens de maand januari. Eerder viel ook al op dat Ajax-aanvaller Antony zijn haar had laten blonderen tijdens de lockdown, terwijl David Neres een rastakapsel inruilde voor een veel kortere coupe met blonde stekeltjes.

Toen trainer Erik ten Hag op de persconferentie na AZ-Ajax naar het vermeende kappersbezoek van zijn spelers werd gevraagd, probeerde de trainer eerst tot tweemaal toe van onderwerp te veranderen, door te zeggen dat hij "alleen over de wedstrijd wilde praten".

Nadat er doorgevraagd werd, besloot Ten Hag toch kort te reageren op het relletje. "Ik vind dat juichen niet handig en dat heb ik ook tegen Labyad en Promes gezegd. Ze hebben dat allebei aanvaard", zei de trainer van Ajax, die vervolgens benadrukte dat de video's volgens hem al weken of maanden oud waren.

Het kapsel van Quincy Promes begin januari in de wedstrijd tegen PSV (links) en een week later tegen Feyenoord. Het kapsel van Quincy Promes begin januari in de wedstrijd tegen PSV (links) en een week later tegen Feyenoord. Foto: Pro Shots

Voetballers 'doorn in het oog' voor gesloten kappers

Op 16 december hebben alle kappers in Nederland hun deuren moeten sluiten wegens de aangescherpte coronamaatregelen. Een woordvoerder van de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie noemde het eerder deze maand in NRC al "een doorn in het oog" dat veel voetballers en mediapersoonlijkheden met frisgeknipte kapsels op tv verschijnen.

"Dat is extra zuur voor onze leden die niet in aanmerking komen voor een financiële steunregeling, maar wel dicht zijn", aldus de woordvoerder van de kappersvakbond.

"Sommige kappers kunnen daardoor de hypotheek, huur of boodschappen niet meer betalen. Dat is schrijnend. Wij zien liever alleen maar uitgegroeide en warrige kapsels op televisie."

Het kapsel van AZ-speler Zakaria Aboukhlal in de wedstrijd tegen PSV (links) en drie dagen later tegen ADO Den Haag. Het kapsel van AZ-speler Zakaria Aboukhlal in de wedstrijd tegen PSV (links) en drie dagen later tegen ADO Den Haag. Foto: Pro Shots

