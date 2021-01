Real Madrid is woensdag op sensationele wijze uitgeschakeld in het Spaanse bekertoernooi. De ploeg van trainer Zinedine Zidane verloor in de achtste finales na verlenging van tien man van derdedivisionist Alcoyano: 2-1.

Real, dat met onder anderen Marcelo, Vinícius Júnior en Casemiro aantrad op het matige veld van Estadio El Collao in Alcoy, kwam op slag van rust nog wel op voorsprong. Verdediger Éder Militão kopte een voorzet van Marcelo binnen.

De openingstreffer leek de opmaat naar een ruime zege voor Real. De topploeg had bijna 80 procent van het balbezit en schoot tien keer op doel, maar de 41-jarige Alcoyano-keeper José Juan groeide uit tot uitblinker.

Daardoor kon de nummer vier van groep 3B van de Segunda División B tien minuten voor tijd toch nog een verlenging uit het vuur slepen tegen de Spaanse recordkampioen. José Solbes kopte raak uit een hoekschop.

In de verlenging leken de semiprofs van Alcoyano ten onder te gaan na de tweede gele kaart voor Ramón López, maar met tien man zorgde de derdedivisionist alsnog voor de historische bekerstunt door vijf minuten voor tijd de 2-1 te maken. Juanan Casanova vereeuwigde zichzelf bij Alcoyano als maker van de winnende treffer.

De club uit de provincie Alicante schakelde eerder dit seizoen al La Liga-club Huesca uit. Voor Real is het de vijfde keer in de historie dat de club in de Copa del Rey wordt uitgeschakeld door een derdeklasser. De vorige beul was Cádiz CF in het seizoen 2015/2016.