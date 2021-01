Cristiano Ronaldo heeft Andrea Pirlo woensdag de eerste prijs als trainer van Juventus bezorgd. Mede dankzij een doelpunt van de Portugese legende won 'Juve' met 2-0 van Napoli en legde de club uit Turijn beslag op de Italiaanse supercup. In België deed Bas Dost weer van zich spreken met een treffer.

Na 64 minuten brak Ronaldo de ban voor Juventus tegen Napoli. Een hoekschop van Federico Bernardeschi belandde onverhoopt op het hoofd van Napolitaan Tiemoué Bakayoko en Ronaldo was er als de kippen bij om de 1-0 achter David Ospina te schieten.

Het was voor Ronaldo het 760e officiële doelpunt in zijn loopbaan. Hoewel de Portugees daarmee volgens verschillende statistiekenbureaus Josef Bican onttroonde als topscorer aller tijden, houdt de FIFA meer dan 805 doelpunten aan voor de Oostenrijker Bican, die van de jaren dertig tot en met de jaren vijftig actief was bij onder meer bij Slavia Praag en Rapid Wien.

Tien minuten voor tijd kreeg Napoli een opgelegde kans om op gelijke hoogte te komen, maar Lorenzo Insigne miste een strafschop. Vanaf 11 meter schoot de Italiaans international naast. In de laatste minuut van de blessuretijd besliste invaller Álvaro Morata het duel met de 2-0.

Met het winnen van de Italiaanse supercup legde Pirlo beslag op zijn eerste prijs als trainer van Juventus. De 41-jarige coach, die als speler zeven prijzen veroverde met de Italiaanse recordkampioen, werd in augustus aangesteld bij de 'Oude Dame' en staat onder hoogspanning na een slechte start. Juventus bezet 'slechts' de vijfde plaats in de Serie A.

Matthijs de Ligt ontbrak in de wedstrijdselectie van Juventus. De 21-jarige Oranje-international testte op 8 januari positief op het coronavirus en zit nog altijd in isolatie.

Bas Dost droeg met een doelpunt opnieuw bij aan een zege van Club Brugge. Bas Dost droeg met een doelpunt opnieuw bij aan een zege van Club Brugge. Foto: Getty Images

Dost scoort opnieuw voor Club Brugge

Dost scoorde voor de derde wedstrijd op rij voor Club Brugge in het gewonnen competitieduel met KV Oostende. De spits maakte op aangeven van Ruud Vormer de 1-1 voor de regerend landskampioen van België, die na rust via een treffer van Krépin Diatta de drie punten veiligstelde: 2-1.

De 31-jarige Dost stapte eind december over van het Duitse Eintracht Frankfurt naar Club Brugge en scoorde sindsdien in elk duel van de Belgische club. Noa Lang, dit seizoen al goed voor zeven doelpunten in de Jupiler Pro League, kwam niet tot scoren.

Ryan Donk was wel trefzeker bij Galatasaray. De 34-jarige oud-speler van onder meer RKC Waalwijk en AZ scoorde met het hoofd de 3-0 voor de nummer drie van de Turkse Süper Lig in de met 6-1 gewonnen wedstrijd tegen hekkensluiter Denizlispor.