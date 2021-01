Ajax heeft woensdag ten koste van AZ de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker bereikt. In Alkmaar werd het 0-1 voor de Amsterdammers.

Zakaria Labyad schoot het flink gewijzigde Ajax in de eerste helft op voorsprong. De Amsterdammers troffen liefst driemaal het aluminium en ook AZ kreeg een aantal goede kansen, maar er werd niet meer gescoord in het AFAS Stadion.

Het is voor het eerst sinds het seizoen 2010/2011 dat AZ niet minimaal de kwartfinales van het bekertoernooi weet te halen. Ter vergelijking: Ajax ontbrak in die periode liefst vijf keer bij de laatste acht.

Op 31 januari staan beide ploegen opnieuw in Alkmaar tegenover elkaar, ditmaal in de Eredivisie.

Zakaria Labyad nam in Alkmaar het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening. Zakaria Labyad nam in Alkmaar het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening. Foto: Pro Shots

Labyad scoort na scrimmage

Bij Ajax stonden ten opzichte van de Klassieker van zondag tegen Feyenoord (1-0-zege) slechts drie dezelfde spelers in de basis: Ryan Gravenberch, Quincy Promes en Nicolás Tagliafico.

In de gelijkopgaande eerste helft kregen beide ploegen enkele kansen. Promes trof met een indraaiend schot de paal en aan de overkant kreeg AZ schietkansen via Albert Gudmundsson (ruim over) en Myron Boadu (gekeerd door Maarten Stekelenburg, die voor het eerst sinds 2011 bij Ajax onder de lat stond).

In de 34e minuut kwam Ajax op voorsprong na een scrimmage. Schoten van Jürgen Ekkelenkamp en Promes werden nog gekeerd, maar op een poging van Labyad had niemand bij AZ een antwoord: 0-1.

Myron Boadu leek na rust de gelijkmaker te noteren, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege hands. Myron Boadu leek na rust de gelijkmaker te noteren, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege hands. Foto: Pro Shots

Treffer Boadu terecht afgekeurd

Na rust bracht Ajax-coach Erik ten Hag met Sébastien Haller en later Davy Klaassen enkele van zijn vaste krachten in. Klaassen was met zijn eerste actie bijna trefzeker, maar AZ-doelman Marco Bizot pakte zijn schot.

Het spel bleef ook na rust in evenwicht met goede kansen over en weer. Zo was Boadu kansrijk na een gevaarlijke voorzet van invaller Jesper Karlsson, maar de spits van AZ schoot van dichtbij uit een moeilijke hoek over.

Boadu leek na 71 minuten na mistasten van Stekelenburg wél de gelijkmaker binnen te glijden, maar na enig aarzelen floot scheidsrechter Jochem Kamphuis (die in de beker niet over de VAR kan beschikken) terecht wegens hands van de aanvaller.

Kort daarna werd Boadu onterecht teruggefloten wegens vermeend buitenspel, toen hij alleen op Stekelenburg af kon gaan. Ook Ajax bleef dreigend; Edson Álvarez kopte een vrije trap op de bovenkant van de lat.

In de slotfase raakte Ajax voor de derde keer het aluminium: Gravenberch trof van afstand de paal. Ook AZ was in de laatste minuten een aantal maal dreigend met hoekschoppen waarbij ook doelman Bizot mee naar voren ging, maar de ploeg van trainer Pascal Jansen kon de uitschakeling niet voorkomen.

