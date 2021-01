Feyenoord-trainer Dick Advocaat was woensdag niet te spreken over wat zijn ploeg liet zien in de moeizaam met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo in het KNVB-bekertoernooi. Hij was ook kritisch op aanwinst Lucas Pratto.

"Als je vooraf in de kleedkamer ziet dat Heracles met vijf of zes andere spelers dan gebruikelijk gaat spelen, dan helpt dat niet qua motivatie, maar dat mag geen excuus zijn. De eerste helft was heel matig en de tweede helft was een klein beetje beter. Het was niet één van onze beste wedstrijden en dan druk ik me nog voorzichtig uit", zei Advocaat tegen ESPN.

Feyenoord creëerde voor rust nauwelijks kansen. Pratto, die begin deze maand overkwam van River Plate, werd amper gevonden en bleef daardoor op nul doelpunten steken voor zijn nieuwe club. De Argentijnse spits werd halverwege gewisseld voor Bryan Linssen, die iets meer dan vijf minuten nodig had om te scoren.

"Linssen deed het uitstekend. Die loopt overal achteraan. Pratto heeft niet de snelheid en moet de ballen krijgen, maar die kreeg hij niet. Dan heb je weinig aan hem en moet je hem eruit halen. Hij zal nog moeten bewijzen of hij de juiste spits is voor ons. We hebben hem gehaald om het met hem te proberen en dat hebben we nu gedaan. We moeten niet te snel conclusies trekken, maar dit was veel te weinig. Hij was echter niet de enige."

Advocaat probeerde nog wat bij te sturen langs de lijn. Foto: Pro Shots

'Kan niet leven met verhuur van Jørgensen'

Advocaat ging ook nog in op de geruchten dat Nicolai Jorgensen mogelijk wordt verhuurd. De Deense spits had weliswaar zondag een basisplaats tegen Ajax (1-0-nederlaag) en speelde verdienstelijk, maar hij moet vaker dan hem lief is genoegen nemen met een plek op de bank en zou dan ook niet onwelwillend staan tegenover een tijdelijk vertrek.

"Voor dit soort vragen moet je bij onze technisch directeur zijn. Ik heb daar niets over gehoord, dus ik geloof het ook niet. Er staan elke dag een heleboel dingen in de krant, maar dat wil niet zeggen dat het waar is. Ik kan er in elk geval niet mee leven als hij weggaat. Bij een bod van 15 miljoen euro wil ik er wel over nadenken, maar niet over een verhuur."

Feyenoord plaatste zich door de zege op Heracles voor de kwartfinales van de KNVB-beker. De Rotterdammers vervolgen zondag de Eredivisie met de topper in eigen huis tegen AZ. De verliezer lijkt voorlopig af te haken in de strijd om de titel, aangezien de achterstand op koploper Ajax al zes (Feyenoord) en zeven punten (AZ) bedraagt.

