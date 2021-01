Manchester City gaat voor het eerst dit seizoen aan kop in de Premier League. De ploeg van manager Josep Guardiola had het woensdag lang lastig met Aston Villa, maar won door twee goals in het laatste kwartier met 2-0.

Manchester City, dat Kyle Walker en aanvoerder Kevin De Bruyne verloor met een blessure, heeft evenveel punten als Leicester City, maar een beter doelsaldo en een duel minder gespeeld. Nummer drie Manchester United gaat later op woensdag op bezoek bij Fulham en kan dan weer een voorsprong van twee punten nemen op de stadgenoot.

Manchester City had 69 procent van het balbezit, kreeg 16 corners en kwam tot 28 schoten op het doel van Aston Villa-keeper Emiliano Martínez, maar vond pas elf minuten voor tijd een gaatje in de sterke muur van de bezoekers.

Rodri profiteerde van een foutje van Tyrone Mings en gaf de bal aan Bernardo Silva, die de kruising vond: 1-0. Villa appelleerde voor buitenspel van Rodri in de aanloop naar de treffer, maar scheidsrechter Jon Moss keurde de goal goed. Manager Dean Smith kreeg twee keer geel en dus rood vanwege protesteren.

In de absolute slotfase mocht City nog een penalty nemen vanwege hands van Matthew Cash. Ilkay Gündogan, die al een flink aantal kansen had gemist, schoot raak en maakte zijn vijfde competitiegoal van het seizoen.

Aston Villa, waar Anwar El Ghazi in de 68e minuut inviel, speelde zijn eerste competitiewedstrijd sinds 1 januari, omdat de club uit Birmingham te kampen had met een corona-uitbraak. De ploeg van Smith staat elfde, maar heeft twee of drie duels minder gespeeld dan bijna alle andere Premier League-ploegen.

City-spelmaker Kevin De Bruyne moest na een uur van het veld met een blessure. Foto: Pro Shots

