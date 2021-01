Feyenoord heeft woensdag diep moeten gaan om zich te plaatsen voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. Drie dagen na geflatteerde 1-0-nederlaag tegen Ajax hadden de Rotterdammers een comeback nodig tegen Heracles Almelo: 3-2.

Delano Burgzorg miste direct vanaf de aftrap nog een grote kans voor Heracles, maar in de 33e minuut schoot hij de bezoekers verrassend genoeg op voorsprong.

Een machteloos Feyenoord poetste nog voor rust de achterstand weg via Luis Sinisterra, waarna invaller Bryan Linssen de inhaalrace voltooide met de 2-1 in de 53e minuut en Lutsharel Geertruida vlak voor tijd het duel besliste met de 3-1. De 3-2 van Adrian Szöke in de blessuretijd bleek een eretreffer.

Het is voor het zesde seizoen op rij dat Feyenoord de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker haalt. Vorig seizoen bereikte de ploeg van trainer Dick Advocaat de finale van het bekertoernooi, maar de KNVB zette vanwege de coronamaatregelen een streep door de eindstrijd met FC Utrecht.

Feyenoord is de vijfde ploeg die verzekerd is van een plaats bij de laatste acht van het bekertoernooi. Eerder wisten Excelsior, Vitesse, PSV en sc Heerenveen door te dringen naar de volgende ronde. Later op de avond staat de kraker tussen AZ en Ajax op de rol.

Trainer Dick Advocaat startte in het bekerduel met Heracles met Luis Pratto in de spits, maar de Argentijnse huurling van River Plate bleef na een teleurstellende eerste helft achter in de kleedkamer en werd vervangen door Linssen.

Feyenoord toont herstel na zwakke start

Feyenoord kwam dramatisch uit de startblokken tegen Heracles en keek na zes seconden al bijna tegen een achterstand aan. Burgzorg werd direct vanaf de aftrap gelanceerd en drong door tot het zestienmetergebied van keeper Nick Marsman, die het stiftje van de snelle aanvaller met een uiterste krachtsinspanning keerde.

Heracles maakte een gretige indruk en kreeg na ruim een half uur spelen loon na werken tegen het matige Feyenoord. Burgzorg ontsnapte aan buitenspel bij een steekpass van Ismail Azzaoui en omspeelde na een fraaie kapbeweging doelman Marsman: 0-1.

Tegen de verhouding in bracht Feyenoord nog voor rust de stand in evenwicht. Heracles kreeg een vrije trap van Steven Berghuis niet uit het eigen strafschopgebied en Sinisterra haalde op aangeven van Leroy Fer de trekker over: 1-1.

Feyenoord leek in de tweede helft een gedaantewisseling te hebben ondergaan en zette Heracles vanaf de aftrap met de rug tegen de muur. Na een kopbal van invaller Ridgeciano Haps op de lat viel in de 53e minuut de 2-1 van Linssen, die de korte hoek vond. De doeltreffende kopbal van Geertruida in de 83e minuut uit een vrije trap van Mark Diemers bleek de genadeklap voor Heracles, dat ondanks de 3-2 van Szöke in de blessuretijd het hoofd boog.