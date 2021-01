Maarten Stekelenburg staat woensdag voor het eerst in bijna tien jaar weer onder de lat bij Ajax. De keeper heeft in het TOTO KNVB Bekerduel met AZ een basisplaats gekregen van trainer Erik ten Hag, die een flink gewijzigd elftal het veld instuurt. Bij AZ maakt Jordi Clasie na maanden blessureleed weer speelminuten.

De 38-jarige Stekelenburg speelde op 6 maart 2011 tegen AZ zijn laatste wedstrijd voor Ajax. In de zomer van dat jaar verkaste hij naar AS Roma om vervolgens via Fulham, AS Monaco, Southampton en Everton halverwege vorig jaar weer terug te keren in Amsterdam.

Ten Hag voert liefst acht wijzigingen door in zijn basisopstelling. Ten opzichte van de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag blijven alleen de posities van Nicolás Tagliafico, Ryan Gravenberch en Quincy Promes gehandhaafd.

Zakaria Labyad fungeert weer eens als spits en wordt op de flanken naast Promes bediend door David Neres. De 23-jarige Braziliaan is hersteld van een enkelblessure en maakt zijn eerste speelminuten sinds het Champions League-uitduel met Liverpool op 1 december.

In de verdediging wordt Tagliafico ondersteund door Devyne Rensch, Perr Schuurs en Lisandro Martínez. Gravenberch heeft op het middenveld gezelschap van Edson Álvarez en Jurgen Ekkelenkamp.

Jordi Clasie maakt na maanden blessureleed zijn rentree bij AZ. Jordi Clasie maakt na maanden blessureleed zijn rentree bij AZ. Foto: Pro Shots

Clasie maakt na maanden blessureleed weer speelminuten

Ook bij AZ zijn er flink wat mutaties op het wedstrijdformulier te vinden. Zo maakt Jordi Clasie weer eens speelminuten en krijgt Zakaria Aboukhlal, die zaterdag als invaller tegen ADO Den Haag (2-1-winst) twee keer scoorde, een basisplaats.

Ook Timo Letschert verschijnt aan de aftrap. Pantelis Hatzidiakos, Bruno Martins Indi en Jesper Karlsson maken ten opzichte van zaterdag niet meer deel uit van de Alkmaarse basiself.

De 29-jarige Clasie kwam dit seizoen op 15 september voor het laatst in actie bij het Champions League-duel met Dynamo Kiev. De Haarlemmer kampte in de maanden daarna met een spierblessure.

De achtste finale tussen AZ en Ajax begint woensdag om 21.00 uur. Het duel in Alkmaar staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis.

Opstelling AZ: Bizot, Hatzidiakos, Koopmeiners, Letschert, Wijndal; Midtsjö, Clasie, Gudmundsson; Stengs, Boadu, Aboukhlal.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Ekkelenkamp, Gravenberch; Neres, Labyad, Promes.

