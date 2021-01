Sc Heerenveen heeft woensdag voor het derde seizoen op rij de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker bereikt. De Friezen wonnen met 1-2 dankzij een benutte strafschop van Joey Veerman in de slotminuut. De goal werd ingeleid door een merkwaardige handsbal van Ricardo van Rhijn.

De zege voor Heerenveen op FC Emmen tekende zich allerminst af in de beginfase van het duel aan De Oude Meerdijk. De formatie van de geplaagde trainer Johnny Jansen, die al tien competitiewedstrijden op rij niet won in de Eredivisie, kon een licht overwicht niet omzetten in kansen en maakte een machteloze indruk.

Op slag van rust kwam FC Emmen tegen de verhouding in op voorsprong. Michael de Leeuw zette Sergio Peña alleen voor de keeper en de Peruviaanse middenvelder werkte oog in oog met doelman Erwin Mulder beheerst af: 1-0.

In de tweede helft draaide Heerenveen de duimschroeven verder aan. Na grote kansen voor Henk Veerman, Joey Veerman en Siem de Jong (lat) viel in de 72e minuut de bevrijdende 1-1 voor de Friezen. Invaller Benjamin Nygren zag zijn volley van richting veranderd worden door Keziah Veendorp en FC Emmen-doelman Dennis Telgenkamp was kansloos.

Het duel in Emmen leek af te steven op een verlenging, totdat Heerenveen in de negentigste minuut een strafschop kreeg na een opmerkelijke handsbal van Van Rhijn. De achtvoudig Oranje-international sloeg tegen een opstuitende bal en scheidsrechter Siemen Mulder kon niets anders dan naar de stip wijzen, vanwaar Joey Veerman geen fout maakte.

Heerenveen is de vierde kwartfinalist in de TOTO KNVB Beker. Dinsdag verzekerden Excelsior, Vitesse en PSV zich van een plaats bij de laatste acht van het bekertoernooi. Later op woensdag staan Feyenoord-Heracles Almelo (18.45 uur) en AZ-Ajax (21.00 uur) op het programma.

