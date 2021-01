Lucas Pratto verschijnt woensdagavond aan de aftrap bij Feyenoord voor het TOTO KNVB Bekerduel met Heracles Almelo. De 32-jarige Argentijn, die eerder deze maand op huurbasis overkwam van River Plate, was zondag nog wisselspeler in De Klassieker.

Naast Pratto staan ook Orkun Kökçü en Luis Sinisterra, die beiden in Amsterdam geen deel uitmaakten van de eerste elf, in de basis. De wijzigingen gaan ten koste van de plekken van Nicolai Jørgensen, Ridgeciano Haps en Mark Diemers.

Róbert Bozeník is hersteld van een voetblessure en zit tegen Heracles voor het eerst sinds 4 oktober weer bij de wedstrijdselectie. De Slowaak begint nog wel op de bank.

Winteraankoop Pratto beleeft een moeilijke start in Rotterdam. In zijn eerste drie duels, waarvan hij twee keer in de basis begon, kwam de aanvaller nog niet tot scoren. In de Johan Cruijff ArenA kwam Pratto vijf minuten voor tijd het veld in, maar ook toen wist hij de 1-0-nederlaag niet te voorkomen.

Kökçü voor het eerst in ruim een maand weer in basis

De twintigjarige Kökçü zat zondag voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie nadat een enkelblessure hem sinds half december aan de kant hield. De aanvaller bleef de hele wedstrijd op de bank. Trainer Dick Advocaat kondigde dinsdag al aan dat Kökçü in de basis zou staan.

De achtstefinalewedstrijd tussen Feyenoord en Heracles begint woensdag om 18.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Kökçü; Berghuis, Pratto, Sinisterra.

Opstelling Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Pröpper, Rente, Hardeveld; Bijleveld, Schoofs, Azzaoui; Van der Water, Burgzorg, De La Torre.

