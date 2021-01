Klaas-Jan Huntelaar ontbreekt woensdag nog in de selectie van Schalke 04 voor de belangrijke thuiswedstrijd tegen 1. FC Köln in de Bundesliga. De dinsdag van Ajax overgekomen aanvaller is nog niet hersteld van een kuitblessure.

Huntelaar zei dinsdag nog dat hij hoopte een dag later meteen zijn rentree te kunnen maken voor Schalke, maar daar moet hij dus nog even op wachten. Het is niet bekend of hij zondag wel mee kan doen in het thuisduel met koploper Bayern München.

De 37-jarige Huntelaar liep de kuitkwetsuur vorige week op in zijn laatste wedstrijd voor Ajax, op bezoek bij FC Twente. Hij kwam toen in de 88e minuut in het veld en bezorgde de Amsterdammers met twee doelpunten een 1-3-zege.

Huntelaar keerde terug naar Schalke om de club proberen te behoeden voor degradatie. De Gelsenkirchers staan na zestien speelrondes onderaan met slechts zeven punten, vijf punten minder dan Köln, dat momenteel de play-offplek bezet.

Tussen 2010 en 2017 was Huntelaar uiterst succesvol bij Schalke. Hij scoorde destijds 126 keer in 240 wedstrijden. Om meer stootkracht voorin te hebben, nam Schalke Huntelaar transfervrij over van Ajax, waar hij over twee periodes verspreid 6,5 jaar speelde.

De kraker tussen Schalke en Köln begint woensdag om 18.30 uur. Nummer zeventien 1. FSV Mainz 05 heeft net als Schalke zeven punten, maar verloor dinsdag mede door een treffer van Wout Weghorst al met 0-2 van VfL Wolfsburg.

