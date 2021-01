Schalke 04 heeft woensdag een flinke tik moeten incasseren in de strijd tegen degradatie uit de Bundesliga. De geblesseerde aanwinst Klaas-Jan Huntelaar zag vanaf de tribune hoe de club uit Gelsenkirchen in de slotfase met 1-2 verloor van 1. FC Köln.

Schalke en Köln leken op een gelijkspel af te stevenen. Köln kwam in de 31e minuut op voorsprong door een doelpunt van Rafael Czichos en de thuisclub bracht in de 57e minuut de stand in evenwicht dankzij een treffer van Matthew Hoppe, zijn vijfde in de laatste drie wedstrijden.

Diep in de blessuretijd van de tweede helft ging Köln er toch nog met de uiterst kostbare zege vandoor door een goal van Jan Thielmann, die op dat moment pas een paar minuten in het veld stond en met zo'n beetje zijn eerste balcontact Schalke in rouw dompelde.

Huntelaar werd dinsdag transfervrij overgenomen van Ajax. Hij hoopte een dag later meteen zijn rentree te kunnen maken voor Schalke, maar daar moet hij vanwege een kuitblessure dus nog even op wachten. Het is niet bekend of hij zondag wel mee kan doen in het thuisduel met koploper Bayern München.

De 37-jarige Huntelaar, die na dit seizoen stopt met voetballen, liep de kuitkwetsuur vorige week op in zijn laatste wedstrijd voor Ajax, op bezoek bij FC Twente. Hij bezorgde de Amsterdammers toen als invaller met twee doelpunten in extremis een 1-3-zege.

Huntelaar keerde terug naar Schalke om de club te behoeden voor degradatie. De ploeg van trainer Christian Gross, die in de winterstop interim-coach Huub Stevens opvolgde, staat onderaan met slechts zeven punten en heeft al acht punten achterstand op de veilige vijftiende plaats van Köln.

