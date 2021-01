FC Utrecht heeft zich versterkt met Remco Balk. De negentienjarige spits komt per direct over van FC Groningen, waar hij zijn aflopende contract niet wilde verlengen.

Balk tekent een contract voor 4,5 jaar bij FC Utrecht. Hij sluit zich met onmiddellijke ingang aan bij de ploeg van trainer René Hake en is al speelgerechtigd voor de eerstvolgende competitiewedstrijd van de Domstedelingen, het duel met Sparta Rotterdam van aankomende zondag.

"Remco is een dynamische speler die over een goede techniek beschikt", aldus Jordy Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht. "Hij legt veel energie in zijn spel, heeft een goede snelheid en kan zowel goals maken als doelpunten voorbereiden. Hij heeft een geweldige drive, een goede mentaliteit. Wij zijn ervan overtuigd dat Remco goed bij FC Utrecht past en zijn blij dat wij hem hier mogen verwelkomen."

FC Groningen trok begin deze maand de aanbieding aan Balk in, omdat de spits had laten weten eerst met andere clubs te praten. Mark Fledderus, de technisch directeur, zei daarbij dat de deur wat hem betreft nog op een kier stond, maar Balk kiest dus voor een direct vertrek naar FC Utrecht.

"Gegeven de omstandigheden is dit voor alle betrokkenen de beste uitkomst", zegt Fledderus op de website van FC Groningen. "Wij zijn teleurgesteld dat Remco een andere keuze heeft gemaakt, maar dat is zijn goed recht en dienen wij te respecteren. Het is dan ook goed dat we allebei weer aan de toekomst kunnen denken en dat FC Utrecht hem per direct heeft overgenomen."

De negentienjarige Balk maakte in september tegen FC Twente zijn debuut voor FC Groningen en kwam tot dusver tot twaalf Eredivisie-wedstrijden. Hij scoorde één keer. Dat was de winnende 1-0 in de thuiswedstrijd tegen Ajax op 4 oktober.

Radinio Balker stapt over van Almere City naar FC Groningen. Radinio Balker stapt over van Almere City naar FC Groningen. Foto: Pro Shots

Groningen presenteert nieuwe verdediger

Direct na de aankondiging van Balk presenteerde FC Groningen Radinio Balker als nieuwe aanwinst. De 22-jarige verdediger komt in de zomer transfervrij over van Almere City en tekent een contract voor drie jaar, met een optie voor nog een seizoen.

Balker doorliep de gehele jeugdopleiding van Almere City voordat hij in december 2018 zijn debuut maakte in hoofdmacht van de Flevolanders. Hij speelde tot dusver 51 officiële wedstrijden voor Almere City, de huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie.

"Radinio is een sterke centrale verdediger, die wij al ontzettend lang volgen", aldus technisch directeur Fledderus. "Hij heeft alle voorwaarden die wij zoeken in een centrale verdediger; hij is snel, fysiek sterk, beschikt over duelkracht en is daarnaast ook goed en rustig aan de bal."