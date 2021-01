AZ-Ajax ·

16' Een slippertje van Ajax-verdediger Rensch in het eigen strafschopgebied, maar Aboukhlal kan daar niet direct van profiteren. Kort daarna lijkt Álvarez het been van de vallende Gudmundsson in het strafschopgebied te raken, maar Jochem Kamphuis vindt het geen strafschop.