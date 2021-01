AZ-Ajax ·

73' Weer is Boadu de Ajax-verdediging te snel af, maar dit keer wordt hij teruggefloten wegens buitenspel. De arbitrage zit in tegenstelling tot de handsbal dit keer echt mis, want de pijlsnelle aanvaller stond niet achter de Amsterdamse defensie. Er is in de achtste finales van het bekertoernooi geen VAR, dus blijft het besluit van Kamphuis staan.