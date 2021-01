FC Emmen-sc Heerenveen ·

62' Oef, daar is Heerenveen er opeens twee keer dichtbij. In eerste instantie duikt Henk Veerman op in het strafschopgebied, maar kan Telgenkamp zijn schot nog net tot hoekschop verwerken. Uit de daaropvolgende hoekschop, getrapt door Joey Veerman, kopt Siem de Jong de bal op de bovenkant van de lat.