Ronald Koeman kan in de komende wedstrijden van FC Barcelona geen beroep doen op Sergiño Dest. De rechtsback heeft een spierblessure opgelopen.

"Hij zal morgen niet meedoen en komend weekend waarschijnlijk ook niet", zei Koeman woensdag op zijn persconferentie, waarin hij vooruitkeek op het bekerduel met UE Cornellà. Zondag gaat Barcelona in competitieverband op bezoek bij Elche.

De twintigjarige Dest werd in oktober voor 21 miljoen euro aan Barcelona verkocht door Ajax en is basisspeler onder Koeman. De Amerikaans international, geboren in Almere, speelde tot dusver 24 wedstrijden (één goal, één assist) in het shirt van de Spaanse topclub.

Koeman kan in de bekerwedstrijd tegen Cornellà ook beschikken over sterspeler Lionel Messi, die in La Liga voor twee duels is geschorst nadat hij zondag tegen Athletic Club in de strijd om de Super Cup rood kreeg.

"Hij heeft vandaag gewoon met veel enthousiasme getraind en ik heb niets anders aan hem gezien", aldus de voormalig bondscoach van Oranje. "Iedereen was teleurgesteld over het resultaat in de Super Cup, maar we zijn op de goede weg."

De uitwedstrijd tegen Cornellà, dat op het tweede niveau van Spanje speelt, begint donderdag om 21.00 uur. Als Barcelona wint, staat de club in de achtste finales van de Copa del Rey.

Bekijk de stand en het programma in La Liga