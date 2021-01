ADO Den Haag heeft zich woensdag voor de rest van het seizoen versterkt met doelman Martin Fraisl. De 27-jarige Oostenrijker, die in december zijn contract bij het Duitse SV Sandhausen liet ontbinden, schaarde zich in 2018 in het rijtje van scorende keepers.

Fraisl komt bij ADO op de goede plek terecht, want de Hagenaars hebben een geschiedenis met scorende doelmannen. Martin Hansen, Mike Havekotte en Luuk Koopmans slaagden er in het (recente) verleden al in om een goal te maken in het keepersshirt van de club.

"Ik had al gehoord dat ADO een geschiedenis heeft met scorende keepers. Toen ik dat speciale moment zelf mocht beleven, zat mijn toenmalige club ook in een lastige situatie. Daar wisten we toen uit te komen. Hopelijk lukt ons dat nu ook", zegt Fraisl.

Destijds speelde Fraisl voor het Oostenrijkse Floridsdorfer AC en daarna kwam hij nog een jaar in actie bij het Roemeense FC Botosani. Vanaf het seizoen 2019/2020 keepte hij in de tweede Bundesliga bij SV Sandhausen, waar hij in december vertrok.

Fraisl is alweer de vijfde aanwinst die ADO deze winter gepresenteerd heeft. Eerder legde de huidige nummer zeventien van de Eredivisie al Chelsea-huurling Juan Familia-Castillo en de transfervrije Daryl Janmaat, Marko Vejinovic en Tomislav Gomelt vast.

RKC neemt middenvelder Oukili over van Vitesse

Ook RKC Waalwijk contracteerde woensdag een nieuwe speler. De nummer vijftien van de Eredivisie nam Yassin Oukili over van Vitesse. De twintigjarige middenvelder tekende een contract voor 2,5 jaar, met een optie voor een extra seizoen in het Mandemakers Stadion.

Oukili speelde bij de amateurs van Alphense Boys voordat hij in 2016 werd opgenomen in de jeugdopleiding van Vitesse. Hij maakte in 2019 zijn Eredivisie-debuut voor de Arnhemmers en kwam tot drie competitiewedstrijden in het eerste elftal.

"Yassin is een speler die op verschillende posities op het middenveld uit de voeten kan en krijgt de komende maanden de tijd zich conditioneel aan te passen en op te trekken aan onze manier van spelen", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld van RKC.

Middenvelder Yassin Oukili tekent in Waalwijk een contract voor 2,5 jaar. Middenvelder Yassin Oukili tekent in Waalwijk een contract voor 2,5 jaar. Foto: RKC Waalwijk

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie