De aanklager betaald voetbal van de KNVB gaat de zaak tegen PSV-trainer Roger Schmidt op verzoek van de Eindhovenaren deze week niet meer behandelen, bevestigt een woordvoerder van de KNVB woensdag aan NU.nl na berichtgeving door De Telegraaf.

PSV deed het verzoek tot uitstel bij de KNVB vanwege het drukke programma. De ploeg van Schmidt kwam dinsdagavond tegen FC Volendam (0-2-winst) uit in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker en speelt zaterdag thuis tegen RKC Waalwijk.

Door het verleende uitstel krijgt PSV meer tijd om de verklaringen op te sturen en kan Schmidt over drie dagen gewoon op de bank zitten in het Philips Stadion. Het is niet bekend wanneer de zaak wél wordt behandeld. Dat is afhankelijk van het moment waarop de verklaringen van alle partijen binnen zijn.

De aanklager start een onderzoek naar Schmidt vanwege zijn uitspraken na de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (3-5) van zaterdag. De Duitser was in gesprek met ESPN furieus over scheidsrechter Bas Nijhuis, die in zijn ogen bewust tegen PSV floot.

"De scheidsrechter heeft gezegd dat hij tegen ons floot, omdat ik kritiek op hem had geuit na de wedstrijd tegen Vitesse. Ik hoef hem voor de rest van mijn leven niet meer te spreken", zei Schmidt. Nijhuis zei dat hij "moest lachen" om de aantijgingen.

Na het thuisduel van PSV met RKC spelen de Eindhovenaren op dinsdag een uitwedstrijd tegen FC Emmen. Volgende week zondag wacht de nummer drie van de Eredivisie de topper tegen nummer vier Feyenoord in De Kuip.

