De Oranjevrouwen komen in februari tijdens twee oefeninterlands in actie tegen België en Duitsland. In Leuven wordt op 18 februari eerst tegen België gespeeld, waarna op 24 februari in het stadion van VVV-Venlo een interland tegen Duitsland volgt.

Zowel de KNVB als de Duitse en Belgische voetbalbonden wilden het reizen voor oefeninterlands zoveel mogelijk beperken en vatten daarom het plan op om samen een drieluik te organiseren.

Met Duitsland en België treft Oranje twee aansprekende tegenstanders: het Duitse vrouwenelftal staat momenteel tweede in de FIFA-ranking en de 'Belgian Red Flames' nemen op die lijst de zeventiende plaats in. Beide ploegen hebben zich al geplaatst voor het EK in 2022.

"Dit drieluik is wat mij betreft een prachtig voorbeeld hoe je samen, met de nodige creativiteit en flexibiliteit, tot iets moois kunt komen. Zowel sportief gezien, maar ook met oog voor de actuele toestand in de wereld", aldus bondscoach Sarina Wiegman woensdag op de website OnsOranje.

"Duitsland is de nummer twee op de FIFA-ranking en echt een topland. België is altijd een stugge sterke ploeg, heeft zich al geplaatst voor het EK en is voor ons traditioneel altijd een lastige ploeg om tegen te spelen. Alles bij elkaar dus een heel goede aftrap van ons olympisch jaar."

In december sloten de Oranjevrouwen hun EK-kwalificatiereeks na een 6-0-overwinning op Kosovo af met winst in de poule. Het EK wordt in 2022 gespeeld in Engeland. Daarvoor ligt de focus van de ploeg van Wiegman op de Olympische Spelen in Tokio.