Bayer Leverkusen deed dinsdagavond uitstekende zaken in de Bundesliga door de topper tegen Borussia Dortmund met 2-1 te winnen, maar trainer Peter Bosz is niet alleen maar complimenteus. De Nederlander vindt dat zijn ploeg nog stappen moet zetten.

"Als we een topteam willen zijn, moeten we een wedstrijd als deze eerder beslissen", zei Bosz in de BayArena. "In de eerste helft hadden we verschillende mogelijkheden waarbij het in de laatste fase misging. Tegen een topteam als Borussia Dortmund kan dat eigenlijk niet."

Leverkusen kwam al binnen een kwartier op voorsprong, maar ondanks negen schoten op doel voor rust bleef het daar lange tijd bij. Julian Brandt tekende in de 67e minuut zelfs voor de gelijkmaker namens Dortmund, maar de thuisploeg trok dankzij een treffer van Florian Wirtz in de slotfase aan het langste eind.

"Als je in de eerste helft zo goed speelt en zo veel kansen creëert, dan moet je het niet meer uit handen geven", baalde Bosz. "Het bleef spannend, maar wij hadden het gewoon eerder moeten beslissen."

Saillant detail was dat uitgerekend voormalig Leverkusen-speler Brandt scoorde tegen zijn oude club en daarmee na dertig competitiewedstrijden weer eens doel trof in de Bundesliga. "Als ik naar Dortmund kijk, let ik altijd speciaal op hem", zei Bosz. "Hij speelde bij ons goed en is een heel aardige jongen, al was ik nu niet zo blij met hem."

Leverkusen staat door de zege op 32 punten, goed voor de tweede plek. Koploper Bayern München (36 punten) en nummer drie RB Leipzig (32 punten) hebben een duel minder gespeeld en komen dinsdagavond nog in actie.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga