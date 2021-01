Chelsea-manager Frank Lampard maakt zich de nodige zorgen na de 2-0-nederlaag van dinsdagavond bij Leicester City in de Premier League. De geplaagde Engelsman vindt dat te veel van zijn spelers op dit moment te weinig laten zien.

"Het ontbrak ons tegen Leicester aan vertrouwen, maar ook aan het verlangen om simpelweg te lopen voor de bal en positie te kiezen. Dat zijn basisprincipes waar te veel spelers zich niet aan hielden. De duidelijke boodschap is: als je achterover gaat hangen, dan wordt dat afgestraft", zei Lampard bij Engelse media.

Leicester City bezorgde het kwakkelende Chelsea al de vijfde nederlaag in de laatste acht wedstrijden. 'The Blues', die in die reeks ook gelijkspeelden tegen Aston Villa en alleen van Fulham en West Ham United wonnen, zijn inmiddels naar de achtste plek gezakt en moeten zich snel zien op te richten om nog kans te houden op de landstitel.

"Ik maak me zorgen, want het gaat nu wel heel snel. Het vergt karakter om hieruit te komen. Er zijn jongens die niet zo goed spelen als ze kunnen en in een mindere vorm zitten. Maar zij zijn de enigen die daar wat aan kunnen doen", zei Lampard, zonder namen te noemen.

'Ik kan goed met de druk omgaan'

De druk op de coach zelf neemt inmiddels ook snel toe. Chelsea gaf afgelopen zomer voor meer dan 200 miljoen euro uit aan nieuwe spelers - onder anderen Hakim Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz en Ben Chilwell kwamen naar Stamford Bridge - en daardoor worden grote dingen verwacht van de Londenaren.

"Ik ga niet over mijn toekomst bij Chelsea, dat heb ik niet in de hand", zei Lampard over zijn positie bij de club waar hij als speler grote successen boekte. "Ik ben niet de eerste manager dit seizoen die onder grote druk staat, maar gelukkig kan ik er goed mee omgaan."

De achterstand van Chelsea op koploper Leicester City bedraagt nu negen punten. Nummer twee Manchester United heeft een punt minder dan de lijstaanvoerder en komt woensdagavond nog in actie tegen Fulham op Craven Cottage.

