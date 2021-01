FC Volendam-trainer Wim Jonk kan amper geloven dat zijn ploeg er dinsdagavond niet in is geslaagd om ten koste van PSV de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker te bereiken. De club uit de Keuken Kampioen Divisie verloor ondanks een ijzersterke eerste helft met 0-2 van de Eindhovenaren.

"We balen ontzettend, want we hadden bij rust met 4-1 voor moeten staan", constateerde Jonk na het duel in het Kras Stadion tegen ESPN. "Dan hadden we deze wedstrijd gewoon gewonnen. Zeker de eerste helft waren we oppermachtig."

PSV mocht doelman Lars Unnerstall dankbaar zijn dat het bij rust nog 0-0 stond. De thuisploeg noteerde in de eerste helft zes schoten op doel, maar onder anderen Boy Deul en Nick Doodeman kregen de bal maar niet langs de boomlange Duitser.

"De jongens baalden in de rust verschrikkelijk, want ze kregen iets van zeven opgelegde kansen en die maakten ze niet. We beloonden onszelf niet voor het goede voetbal dat we lieten zien. Dat is heel jammer."

Donyell Malen feliciteert Noni Madueke, die tegen FC Volendam de 0-1 maakte namens PSV. Donyell Malen feliciteert Noni Madueke, die tegen FC Volendam de 0-1 maakte namens PSV. Foto: Pro Shots

Jonk begrijpt niks van ontbreken VAR

Na rust liet PSV zich van een betere kant zien, geholpen door de snelle openingstreffer van Noni Madueke. Denzel Dumfries gooide het duel in de 79e minuut op slot door een strafschop te benutten nadat hij zelf onderuit was gehaald in het strafschopgebied.

"Ik hoorde dat het eigenlijk geen penalty was, dus het is vervelend dat er geen VAR was. Dat begrijp ik ook niet", zei Jonk, die zelfs een tijdje na het laatste fluitsignaal maar niet kon geloven dat zijn ploeg niet van PSV had gewonnen.

"Op basis van de hele wedstrijd had het wat mij betreft in 4-2 moeten eindigen. Iedereen heeft dat kunnen zien, we zijn toch niet blind? Ik heb tegen de jongens gezegd dat ze trots mogen zijn. Als we deze energie blijven leveren, kunnen we van iedereen winnen."

FC Volendam heeft niet lang om stil te staan bij de bekeruitschakeling, want de ploeg van Jonk speelt zondag in de Keuken Kampioen Divisie de belangrijke thuiswedstrijd tegen De Graafschap. PSV wacht zaterdag in de Eredivisie een thuisduel met RKC Waalwijk.