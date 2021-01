Roger Schmidt is na de 0-2-zege op FC Volendam in de achtste finales van het TOTO KNVB Bekertoernooi vooral zijn keeper Lars Unnerstall dankbaar. Dankzij een paar goede reddingen van de Duitser hield PSV stand in een zwakke eerste helft.

"Soms heb je een goede keeper nodig en die hadden we vandaag", zei Schmidt na afloop voor de camera van ESPN. "Unnerstall was fantastisch."

De dertigjarige Unnerstall verloor dit seizoen zijn basisplaats door de komst van Yvon Mvogo, die rust kreeg tegen de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie. In het Kras Stadion mocht hij eindelijk weer eens starten en hij had in de eerste helft een antwoord op pogingen van Samuele Mulattieri, Boy Deul en Nick Doodeman, waardoor PSV wonderwel met 0-0 de rust haalde.

In de tweede helft herpakte PSV zich en werd door een treffer van Noni Madueke en een benutte strafschop van Denzel Dumfries voor het eerst sinds het seizoen 2017/2018 de laatste acht van het bekertoernooi gehaald.

"We wisten dat we het zwaar zouden krijgen, maar na rust hadden we controle", zag Schmidt. "Daarom hebben we alsnog verdiend gewonnen."

Vreugde bij PSV na de 0-w van Denzel Dumfries. Vreugde bij PSV na de 0-w van Denzel Dumfries. Foto: ANP

'Ik heb er geen verklaring voor'

Dumfries kwam na afloop ook voor de camera en ook hij besefte dat de eerste helft van PSV niet goed was tegen Volendam. "Ik heb geen verklaring voor de eerste helft. We waren slordig aan de bal en niet goed in de duels. Volendam was de bovenliggende partij", aldus de captain.

"Maar het herstel in de tweede helft is wel een compliment waard voor de ploeg", vervolgde Dumfries. "Het belangrijkste is dat we door zijn. De beker is telkens één wedstrijd en dan moet je winnen. PSV heeft de beker in de laatste dertig jaar maar drie keer gewonnen. Het wordt weer eens tijd."

Tegenvaller voor PSV was nog wel dat Ibrahim Sangaré tegen Volendam uitviel met een enkelblessure. Cody Gakpo ontbrak door een kwetsuur in de wedstrijdselectie en zal ook de komende Eredivisie-duels met RKC Waalwijk (zaterdag) en FC Emmen (dinsdag) moeten missen.