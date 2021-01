Leicester City is voor minimaal een dag de koploper in de Premier League. De 'Foxes' wonnen dinsdag in eigen huis met 2-0 van het kwakkelende Chelsea.

De eindstand stond halverwege al op het scorebord. Wilfred Ndidi zorgde al in de zesde minuut voor de 1-0 met een fraai afstandsschot en James Maddison was in de 41e minuut verantwoordelijk voor de 2-0 met een intikker.

Bij Chelsea kwam Hakim Ziyech in de 68e minuut als invaller in het veld. De van Ajax overgekomen aanvaller verving Kai Havertz, maar slaagde er niet in om de spanning terug te brengen in de wedstrijd. Hij ontving nog wel een gele kaart.

Leicester gaat aan kop met 38 punten uit negentien duels. De kampioen van 2016 kan later deze week wel weer worden gepasseerd door Manchester United (37 uit 18) en Manchester City (35 uit 17).

Chelsea bezet slechts achtste plaats

Chelsea is aan een zeer wisselvallig seizoen bezig. De ploeg van de bekritiseerde manager Frank Lampard staat ondanks de vele miljoenenaankopen die er afgelopen zomer zijn gedaan slechts achtste, op negen punten van Leicester.

Eerder op dinsdag was West Ham United met 2-1 te sterk voor nummer negentien West Bromwich Albion. Jarrod Bowen en Michail Antonio scoorden voor West Ham, Matheus Pereira maakte tussendoor de gelijkmaker.

Manchester United (uit tegen Fulham) en Manchester City (thuis tegen Aston Villa) komen woensdag in actie. Nummer vier Liverpool, dat 34 punten uit 18 duels heeft, neemt het donderdag op eigen veld op tegen Burnley.

