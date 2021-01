Peter Bosz heeft dinsdag met Bayer Leverkusen een zwaarbevochten zege geboekt in de Bundesliga-topper tegen Borussia Dortmund: 2-1. Wout Weghorst was met een treffer opnieuw belangrijk voor VfL Wolfsburg in de uitwedstrijd tegen FSV Mainz (0-2).

Leverkusen kende een uitstekende start in de BayArena. Leon Bailey stuurde Moussa Diaby met een prachtige pass de diepte in, waarna de Fransman beheerst de score opende.

Halverwege de tweede helft trok Julian Brandt, die tussen 2014 en 2019 liefst 165 wedstrijden voor Leverkusen speelde, de stand gelijk. De 31-voudig international van Duitsland controleerde de bal op de rand van het strafschopgebied en schoot tegendraads binnen.

Leverkusen-middenvelder Florian Wirtz kroonde zich tien minuten voor tijd tot man van de wedstrijd door het winnende doelpunt binnen te schieten. De pas zeventienjarige Duitser was het eindstation van een razendsnelle counter en bepaalde zo de eindstand op 2-1.

De openingstreffer van Moussa Diaby. De openingstreffer van Moussa Diaby. Foto: Pro Shots

Leverkusen doorbreekt slechte reeks in Bundesliga

Voor Leverkusen, waar aanwinst Timothy Fosu-Mensah voor het eerst op de bank zat en Daley Sinkgraven na een uur mocht invallen, betekende de zege op Dortmund de eerste Bundesliga-overwinning van het jaar.

Zondag verloor de formatie van Bosz van Union Berlin en eerder werd er in januari ook al puntenverlies geleden tegen Eintracht Frankfurt (2-1-verlies) en Werder Bremen (1-1). In de DFB-Pokal werd er nog wel een 4-1-zege geboekt op Eintracht Frankfurt.

Dankzij de zege op Dortmund klimt Leverkusen naar de tweede plek in de Bundesliga. De ploeg uit Noordrijn-Westfalen, die een achterstand van vier punten heeft op koploper Bayern München, kan woensdag nog wel worden ingehaald door nummer drie RB Leipzig, dat op bezoek gaat bij Union Berlin. Bayern München speelt woensdag uit tegen Augsburg.

Wout Weghorst was opnieuw trefzeker voor Wolfsburg. Wout Weghorst was opnieuw trefzeker voor Wolfsburg. Foto: Pro Shots

Weghorst scoort opnieuw voor Wolfsburg

Mede dankzij een treffer van Weghorst won VfL Wolfsburg met 0-2 van FSV Mainz. De Nederlandse spits bepaalde tien minuten voor tijd met een fraaie stiftbal de eindstand. Bartosz Bialek had in de 65e minuut de score geopend. Bij Mainz werd Jean-Paul Boëtius na ruim een uur gewisseld.

Voor de 28-jarige Weghorst was zijn treffer tegen Mainz zijn twaalfde doelpunt van het seizoen. Afgelopen weekend was hij met een goal ook al belangrijk voor zijn ploeg in de thuiswedstrijd tegen RB Leipzig (2-2).

Deyovaisio Zeefuik en Daishawn Redan leden met Hertha BSC een ruime nederlaag tegen Hoffenheim: 0-3. Beide Nederlanders kwamen na rust het veld in. Bij de bezoekers viel Melayro Bogarde twee minuten voor tijd in en bleef Joshua Brenet de hele wedstrijd op de bank.

De goals van Hoffenheim waren van Sebastian Rudy 0-1) en Andrej Kramaric (0-2 en 0-3). Bij 0-0 miste Krzysztof Piatek namens Hertha een penalty.

Borussia Mönchengladbach boekte een 1-0-zege op Werder Bremen, waar wisselspeler Tahith Chong geen speelminuten maakte. Nico Elvedi noteerde in de 66e minuut het enige doelpunt van het duel.

