PSV speelt dinsdag in een sterke opstelling in de uitwedstrijd tegen FC Volendam in het KNVB-bekertoernooi. Lars Unnerstall krijgt wel op doel net als in de vorige ronde de voorkeur boven de vaste keuze Yvon Mvogo.

Ten opzichte van het competitieduel van zaterdag met Sparta Rotterdam (3-5-zege) staan Olivier Boscagli en Cody Gakpo niet aan de aftrap. Beiden zitten ook niet bij de selectie. Van Gakpo was het al bekend dat hij een blessure heeft opgelopen tegen Sparta waarvan de ernst nog niet bekend is.

Behalve Unnerstall zijn er ook basisplaatsen voor onder anderen Denzel Dumfries en Donyell Malen. Zij moesten tegen Sparta genoegen nemen met een rol als invaller. Malen scoorde toen wel twee keer en had daarmee dus een belangrijk aandeel in de spectaculaire overwinning.

Naast Boscagli en Gakpo ontbreken ook Mario Götze, Nick Viergever, Yorbe Vertessen, Armando Obispo, Richard Ledezma, Maximiliano Romero en Marco van Ginkel, waar trainer Roger Schmidt geen risico mee wil nemen omdat er in Volendam op kunstgras wordt gevoetbald.

PSV versloeg in de tweede ronde met de nodige moeite De Graafschap (1-2) en treft met FC Volendam nu opnieuw een club uit de Keuken Kampioen Divisie. De Volendammers staan op de zevende plaats op het op een na hoogste niveau in Nederland.

De wedstrijd tussen FC Volendam en PSV begint dinsdag om 21.00 uur in het lege Kras Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Christiaan Bax. De winnaar plaatst zich voor de kwartfinales van de KNVB-beker.

Opstelling FC Volendam: Roggeveen; B.Plat, Tol, Van de Ven, Murkin; Deul, A.Plat, Ben Sallam; Doodeman, Mulattieri, El Azzouzi.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Teze, Baumgartl, Max; Rosario, Sangaré, Ihattaren; Mauro Júnior, Malen, Madueke.

