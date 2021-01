Klaas-Jan Huntelaar ziet het als een mooie uitdaging om te proberen om Schalke 04 te behoeden voor degradatie uit de Bundesliga. De 37-jarige aanvaller, die dinsdag een contract tot het einde van het seizoen tekende in Gelsenkirchen, is blij dat Ajax hem een transfer in de nadagen van zijn carrière gunt.

"Ik hou van uitdagingen, daar krijg ik energie van. Het zal heel zwaar worden. Het is een heel andere situatie dan bij Ajax, misschien in alles wel het tegenovergestelde. Bij Schalke ga ik meer speeltijd krijgen en dan kan ik ook meer laten zien in mijn laatste maanden. Het zou mooi zijn als we erin blijven en met Ajax komt het wel goed", zegt Huntelaar tegen Ajax TV.

Ajax en Schalke doen geen mededelingen over de details van de overgang, maar naar verluidt verlangden de Amsterdammers geen transfersom voor Huntelaar, die in december bekendmaakte na dit seizoen te stoppen met voetballen en daar gezien de duur van zijn verbintenis bij Schalke niet op lijkt terug te gaan komen.

"Vorig jaar dacht ik er al aan om te stoppen, maar toen kwam corona. Zo wilde ik niet mijn loopbaan beëindigen en dus kwam Marc Overmars (directeur spelerszaken bij Ajax, red.) met het idee om bij Ajax te blijven als speler en daarna eventueel door zou schuiven naar de technische staf. En nu komt dit nog op mijn pad. Apart."

Klaas-Jan Huntelaar valt André Onana in de armen na een van zijn goals tegen FC Twente. Klaas-Jan Huntelaar valt André Onana in de armen na een van zijn goals tegen FC Twente. Foto: Pro Shots

'Slecht geslapen na de wedstrijd tegen FC Twente'

Huntelaar speelde over die twee periodes verspreid in totaal 6,5 jaar bij Ajax. Hij kwam in januari 2006 over van sc Heerenveen maakte na avonturen bij Real Madrid, AC Milan en Schalke in juli 2017 zijn rentree in de Johan Cruijff ArenA. In 257 wedstrijden voor Ajax scoorde hij 158 keer.

"Ik ben van kleins af aan gek van Ajax. Als je er dan zelf mag spelen, maakt dat het nog bijzonderder. Ajax is de club die voor mij staat voor het mooiste voetbal, waar je zeker als aanvaller het meeste plezier aan beleeft. Ik heb altijd alles gegeven en vind het fantastisch dat het op deze manier is gelopen."

Huntelaar, die in zijn laatste duel Ajax vorige week met twee doelpunten als invaller aan een 1-3-zege hielp op FC Twente, doet woensdag wellicht al mee met Schalke in de kelderkraker in eigen huis tegen 1. FC Köln. Hij is nog wel herstellende van een lichte kuitblessure.

"Hopelijk red ik het, want het wordt een enorm belangrijke wedstrijd in de strijd tegen degradatie. Het is een vreemd gevoel om Ajax te verlaten. Ik heb slecht geslapen na de wedstrijd tegen FC Twente, ook al wist ik toen al een tijdje van de interesse van Schalke, maar zo gaat het nou eenmaal."

