Vitesse heeft zich dinsdagavond dankzij een 2-1-thuisoverwinning op ADO Den Haag geplaatst voor de kwartfinales van het TOTO KNVB Beker-toernooi. Eerder op de avond schaarde Excelsior zich bij de laatste acht. Na 2-2 in de reguliere speeltijd en een doelpuntloze verlenging waren de Rotterdammers in Maastricht beter dan MVV in de strafschoppenserie (4-5).

Door de zege blijft Vitesse, dat tweede staat in de Eredivisie, in de race voor twee prijzen. Bij ADO Den Haag had het bekertoernooi niet de prioriteit. Trainer Ruud Brood, die met zijn ploeg strijdt tegen degradatie, gaf aanwinsten Marko Vejinović en Daryl Janmaat rust en ook Michiel Kramer en Milan van Ewijk ontbraken in het GelreDome.

Het was Loïs Openda die in de 25e minuut op aangeven van Oussama Tannane de score opende voor Vitesse. De Belgische doelpuntenmaker bereidde in de 71e minuut ook de 2-0 van Matús Bero voor.

Met de marge van twee leek het beslist, maar het werd toch nog spannend. David Philipp tekende namens ADO bijna voor de 2-1 en even later passeerde Vitesse-verdediger Danilho Doekhi bijna zijn eigen doelman.

Invaller Amar Catic scoorde in de 81e minuut wel voor ADO, waarna Philipp diep in blessuretijd een kans op 2-2 miste.

David Philipp baalt na een gemiste kans. David Philipp baalt na een gemiste kans. Foto: Pro Shots

Mares mist twaalfde strafschop voor MVV

In totaal staan dinsdag drie achtstefinalewedstrijden op het programma. Om 21.00 uur begint FC Volendam tegen PSV en woensdag is de topper tussen AZ en Ajax.

De bekeravond begon dinsdag met MVV-Excelsior en dat is een bijzonder affiche voor de achtste finales. De club uit Maastricht is slechts de nummer 17 van de Keuken Kampioen Divisie en de Rotterdamse club staat maar twee plekken hoger.

De ploegen waren aan elkaar gewaagd in Stadion De Geusselt. Na vijftien minuten benutte de IJslander Elías Már Ómarsson een strafschop voor Excelsior (0-1), maar halverwege leidde MVV. De Belg Koen Kostons en Joeri Schroijen scoorden vlak voor rust. In de 71e minuut maakte de Belg Siebe Horemans de 2-2 en daar bleef het bij, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen.

Namens Excelsior scoorden Luigi Bruins, Ómarsson en Thomas Verhaar en voor MVV maakten Schroijen, Arne Naudts en Jérôme Deom geen fout.

Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira was de eerste die miste. Zijn strafschop raakte de paal. Maar MVV-invaller Joy Lance Mickels faalde eveneens omdat zijn schot werd weggetikt door keeper Alessandro Damen. Vervolgens scoorden Stijn Meijer (Excelsior), Gaston Salasiwa (MVV) en Sander Fischer (Excelsior). Luc Mares van MVV was verantwoordelijk voor de beslissing door de twaalfde en laatste strafschop op de lat te schieten.