Excelsior heeft zich dinsdag als eerste club geplaatst voor de kwartfinales van het TOTO KNVB-bekertoernooi. Na 2-2 in de reguliere speeltijd en een doelpuntloze verleniging waren de Rotterdammers in Maastricht beter dan MVV in de strafschoppenserie (4-5).

Het is voor het eerst sinds het seizoen 2014/2015 dat de Excelsior de laatste acht gehaald heeft in het bekertoernooi. Destijds kwamen de Kralingers zelfs tot de halve finales, waarin de latere winnaar FC Groningen te sterk was.

In totaal staan dinsdag drie achtstefinalewedstrijden op het programma. Bij Vitesse-ADO Den Haag is om 18.45 uur afgetrapt en om 21.00 uur begint FC Volendam tegen PSV. Woensdag is de topper tussen AZ en Ajax.

MVV tegen Excelsior was een bijzonder affiche voor de achtste finales, want de club uit Maastricht is slechts de nummer 17 van de Keuken Kampioen Divisie en Rotterdamse club staat maar twee plekken hoger.