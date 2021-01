Klaas-Jan Huntelaar staat bij Schalke 04 voor de loodzware klus om zijn nieuwe werkgever in de Bundesliga te houden. Niettemin zijn de verwachtingen rond de 37-jarige spits, die dinsdag overkwam van Ajax, hoog. "Zowel binnen als buiten het veld kan hij de leider zijn die Schalke nodig heeft."

Schalke 04 bevindt zich op een van de moeilijkste posities uit de clubgeschiedenis. De gevallen grootmacht heeft een schuld van naar verluidt om en nabij de 240 miljoen euro en staat laatste in de Bundesliga.

Het grote probleem van Schalke dit seizoen: doelpunten maken. De ploeg van trainer Christian Gross scoorde slechts dertien keer en moest daar tegenover 42 goals incasseren.

"Huntelaar komt dus als geroepen", zegt Bild-journalist en Schalke-watcher Kilian Gaffrey in gesprek met NU.nl. "Schalke kiest er met de nieuwe trainer Christian Gross, die sinds eind december op de bank zit, bewust voor om ervaren spelers terug halen. Net zoals ze gedaan hebben met Sead Kolasinac."

Schalke haalde de 27-jarige Kolasinac eerder deze transferperiode op huurbasis van Arsenal terug naar Gelsenkirchen. Samen met Huntelaar moet de Bosniër, die tussen 2012 en 2017 102 wedstrijden voor Schalke speelde, ervoor zorgen dat 'Die Königsblauen' in de Bundesliga blijven.

Klaas-Jan Huntelaar hield het in 2017 niet droog bij zijn afscheid van Schalke 04. Klaas-Jan Huntelaar hield het in 2017 niet droog bij zijn afscheid van Schalke 04. Foto: Pro Shots

'Zijn weinig spelers die Huntelaar bij Schalke kunnen bedienen'

In Duitsland wordt er vol lof gesproken over Huntelaar, die in 175 wedstrijden 82 keer scoorde voor de Bundesliga-club. "Het is een groot gebaar van Huntelaar dat hij juist nu besluit om terug te komen naar Schalke. Hij concludeert dat Schalke, een club die in zijn hart zit, zijn hulp harder nodig heeft dan Ajax. Het zou hem oprecht pijn doen als Schalke zou degraderen."

Ondanks de uitstekende mentaliteit van Huntelaar ligt er volgens Gaffrey, die afgelopen weekend als eerste wist te melden dat de deal beklonken was, mogelijk wel een probleem op de loer. "Er zijn maar weinig mensen in de ploeg die een goede voorzet of eindpass aan Huntelaar kunnen geven."

"We weten dat hij als spits het meeste tot zijn recht komt in het strafschopgebied, maar de spelers die om hem heen staan gaan vaak voor hun eigen actie. Hij zal een stuk minder kansen gaan krijgen dan bij Ajax."

"Niettemin heeft Schalke een leider nodig, want daar ontbreekt het aan binnen de ploeg. En dat is precies wat hij kan zijn. Ook als hij misschien minder scoort dan er van hem wordt gehoopt, kan hij in de kleedkamer alsnog zijn stempel op het team drukken."

Klaas-Jan Huntelaar kwam 14 januari tegen FC Twente in de 89e minuut het veld in en scoorde binnen twee minuten twee keer. Klaas-Jan Huntelaar kwam 14 januari tegen FC Twente in de 89e minuut het veld in en scoorde binnen twee minuten twee keer. Foto: Pro Shots

'Wedstrijd van woensdag tegen Köln is al cruciaal'

Veel tijd om te wennen aan zijn nieuwe ploeg zal Huntelaar niet krijgen. De 76-voudig international doet woensdagavond mogelijk al mee in de streekderby tegen FC Köln, dat bovendien een grote concurrent is in de degradatiestrijd. Zondag krijgt Schalke Bayern München op bezoek en daarna wacht een loodzware reeks met onder meer wedstrijden tegen RB Leipzig en Wolfsburg.

Volgens Gaffrey is de wedstrijd tegen Köln woensdagavond al cruciaal. "Die moet worden gewonnen, anders is de achterstand eigenlijk al te groot. Met dat loodzware schema zal het moeilijk worden om nog punten te pakken."

"Ook voor Huntelaar zal alles afhangen van de eerste drie of hooguit vier duels. Hij zal er meteen moeten staan, zowel binnen als buiten het veld. Ondanks zijn leeftijd is het een uitstekende speler met een dodelijke afwerking. Bij Ajax hebben we bovendien kunnen zien dat hij nog steeds topfit is."

Toch denkt Gaffrey dat het ook met Huntelaar in de ploeg lastig wordt voor Schalke om degradatie te voorkomen. "Als ik het in cijfers uit moet drukken schat ik de kans dat Schalke degradeert op 70 procent. Maar wie weet zorgt Huntelaar met zijn komst voor een dusdanig positieve sfeer dat het tij bij Schalke gaat keren."

