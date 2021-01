Feyenoord heeft zich dinsdag versterkt met het oog op de toekomst. De Rotterdammers contracteerden de achttienjarige Senegalese aanvaller Aliou Balde tot medio 2025.

Balde komt over van Diambars FC de Saly uit zijn vaderland. Het is niet bekend of Feyenoord een transfersom heeft moeten betalen. Naar verluidt had ook onder meer Borussia Dortmund interesse in Balde.

De razendsnelle Balde maakte eind 2019 indruk op het WK onder 17. Hij scoorde toen in de groepsfase tegen Nederland en hielp daarmee Senegal aan een 3-1-zege. De Afrikanen werden uitgeschakeld in de achtste finales.

"Ik ben erg blij om hier te zijn. Feyenoord is een grote club dus de keuze om hier te tekenen was een makkelijke. Vanaf nu ben ik Feyenoorder en zal ik keihard werken om hier te slagen", zegt Balde op de website van zijn nieuwe werkgever.

Technisch directeur Frank Arnesen is uiteraard blij met de komst van Balde. "Het feit dat hij bij ons zijn handtekening zet spreekt boekdelen. Hij heeft vertrouwen in onze plannen met hem, net als dat wij vertrouwen hebben in zijn kunnen. Hij is een zeer talentvolle jongen, die bij ons al een tijd op de radar staat."

Feyenoord komt woensdag in eigen huis in actie tegen Heracles Almelo in de achtste finales van het KNVB-bekertoernooi. De wedstrijd begint om 18.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot.

