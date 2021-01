AZ-trainer Pascal Jansen kijkt met vertrouwen uit naar de kraker van woensdag tegen Ajax in het TOTO KNVB Beker-toernooi. Hij ziet voldoende kansen voor zijn ploeg door de moeizame Klassieker die de Amsterdammers zondag speelden tegen Feyenoord.

"We hebben in die wedstrijd fases gezien hoe je het niet moet doen tegen Ajax en een prachtige fase hoe je het juist wel moet doen tegen ze. Daar hebben we veel stof uit kunnen halen, dus het was leerzaam", zegt Jansen dinsdag voor de camera van AZ TV.

Ajax won weliswaar met 1-0 van Feyenoord en verstevigde daardoor de koppositie in de Eredivisie, maar kwam na een sterke openingsfase een paar keer goed weg. De Rotterdammers hadden na rust de overhand en misten behoorlijke kansen.

"Wij moeten enorm veel lef en durf tonen op het moment dat we de bal hebben", aldus Jansen. "Dan moeten we op zoek gaan naar de ruimtes die er ongetwijfeld komen. Anderzijds moeten we van het doel af spelen en Ajax onder druk zetten als we de bal niet hebben."

Jansen spreekt Karlsson en Gudmundsson aan op gedrag

Jansen sprak na het duel van zaterdag met ADO Den Haag (2-1-zege) nog wel een hartig woordje met Jesper Karlsson en Albert Gudmundsson. De aanvallers waren er duidelijk zichtbaar niet blij mee dat ze na de pauze werden gewisseld.

"Ik vind lichaamstaal enorm belangrijk, want iedereen ziet het. Dus daar heb ik ze op gewezen. Ik denk dat dat anders kán en ook anders móét. Je bent professional, er komt een andere speler voor jou het veld in, het is een teamsport en daarin doe je het met zijn allen", vertelt Jansen tegen het Noordhollands Dagblad.

"Daar moet je je dan ook naar gedragen. Ik kan me best voorstellen dat ze liever niet waren gewisseld, maar ja, dat is inherent aan een teamsport. Als de coach iets anders denkt nodig te hebben, kun je als speler gewisseld worden."

AZ mist Vlaar en De Wit

AZ kan tegen Ajax nog niet beschikken over de langdurig geblesseerden Dani de Wit, Jonas Svensson en Ron Vlaar. Teun Koopmeiners trainde dinsdag individueel omdat hij last heeft van zijn pols, maar hij kan woensdag gewoon in actie komen.

De topper tussen AZ en Ajax begint woensdag om 21.00 uur in het lege AFAS Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis. De winnaar plaatst zich voor de kwartfinales van de KNVB-beker.

Het kan de tiende keer op rij worden dat AZ zich bij de laatste acht schaart. De laatste keer dat Ajax de kwartfinales niet haalde was in het seizoen 2017/2018.

