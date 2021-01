De Engelse voetbalbond FA heeft dinsdag Hege Riise aangesteld als bondscoach van het vrouwenelftal. De Noorse is op interim-basis de opvolger van Phil Neville én de voorganger van Sarina Wiegman.

De 43-jarige Neville stapte maandag op als bondscoach, omdat hij aan de slag gaat bij de mannenploeg van het Amerikaanse Inter Miami.

Het was al bekend dat Oranje-bondscoach Wiegman na de Olympische Spelen in Tokio bondscoach van de Engelsen wordt en zij gaat niet eerder aan het werk voor de FA. Wiegman wil niet vóór Tokio afhaken bij de Oranjevrouwen, die debuteren op het olympisch voetbaltoernooi.

Met Riisse heeft de FA nu een tijdelijke oplossing gevonden. De 51-jarige Noorse gaat met Engeland voor een medaille in Tokio. Op het WK 2019 in Frankrijk eindigden de 'Lionesses' als vierde.

KNVB is nog op zoek naar bondscoach

Riise was als speelster zeer succesvol met haar land. In 1995 werd ze wereldkampioen met Noorwegen en vijf jaar later volgde olympisch goud in Sydney. Ze speelde 188 interlands en scoorde 58 keer.

De afgelopen jaren was Riise trainer van de Noorse club LSK Kvinner FK, waarmee ze meermaals de landstitel veroverde.

De KNVB is nog altijd op zoek naar een bondscoach, die na de Spelen Wiegman moet opvolgen. In december meldde de bond dat de nieuwe bondscoach begin 2021 gepresenteerd zal worden. "Ruim voor de Spelen moet het rond zijn", aldus KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee in december.