Feyenoord-trainer Dick Advocaat heeft zich gestoord aan een analyse van Ruud Gullit na de verloren Klassieker tegen Ajax (1-0). Gullit suggereerde zondag bij het Ziggo Sport-programma Rondo dat de spelers van Feyenoord zelf de tactiek bepaalden.

Feyenoord ging pas na het doelpunt van Ryan Gravenberch in de 22e minuut aanvallender spelen en maakte het Ajax daarmee moeilijker. Volgens Gullit werd buiten Advocaat om besloten de tactiek te veranderen, maar volgens de Haagse coach is dat onzin.

"Als iemand me goed kent, is Ruud het wel. Iedereen die me kent, weet dat ik tijdens de wedstrijd kijk hoe de tegenstander staat. Daar ben je tien, vijftien minuten mee bezig", zei Advocaat dinsdag op een persmoment in de aanloop naar het bekerduel met Heracles Almelo.

"Een aantal mensen begreep dat wel, maar Ruud en sommige anderen totaal niet. Ik bepaal en niemand anders. Ik weet wat het beste voor het elftal is en dat heeft ook met de tegenstander te maken. Waarschijnlijk moesten ze bij Rondo het programma vol krijgen. Dan denk ik: jongen, denk eens na."

Ruud Gullit was in 2017 assistent van toenmalig bondscoach Dick Advocaat bij Oranje. Foto: Pro Shots

Bozeník na 3,5 maand terug bij Feyenoord

Advocaat ging bij zijn perspraatje uiteraard ook in op de bekerwedstrijd tegen Heracles van woensdag. De trainer heeft de 21-jarige spits Róbert Bozeník na 3,5 maand weer tot zijn beschikking, maar moet nog wel een paar spelers missen.

"Justin Bijlow en João Teixeira zijn nog de enige spelers met blessures", vertelde hij. "Bijlow trainde vanochtend apart met de keeperstrainer, maar zijn herstel kost hem nog wel een paar weken."

Het achtstefinaleduel tussen Feyenoord en Heracles begint woensdag om 18.45 uur. Zondag komt concurrent AZ naar De Kuip in competitieverband.

