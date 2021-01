FC Barcelona heeft dinsdag beroep aangetekend tegen de twee duels schorsing van Lionel Messi. De tuchtcommissie van de Spaanse bond heeft de Argentijn geschorst na zijn rode kaart van zondag in de finale om de Spaanse supercup tegen Athletic (2-3 voor de ploeg uit Bilbao).

Messi kreeg zijn rode kaart wegens een slaande beweging naar tegenstander Asier Villalibre. Dat gebeurde in de slotfase van de verlenging en leek voort te komen uit frustratie.

"We moeten in acht nemen dat het pas de eerste rode kaart is voor Messi in het shirt van Barcelona", meldt de Spaanse club op zijn website. "Bovendien was Barça in de aanval en ging het om de laatste momenten van de wedstrijd."

Volgens het rapport van scheidsrechter Jesus Gil Manzano had Messi "een tegenstander met buitensporige kracht met de arm geraakt, zonder dat de bal in de buurt was".

Eerste rode kaart in 753 duels voor Messi

Het is nog onbekend wanneer het hoger beroep dient. Messi zou door zijn schorsing het bekerduel met UE Cornellà (dat uitkomt op het derde niveau) van donderdag en de competitiewedstrijd van zondag tegen laagvlieger Elche moeten missen. Uitgerekend tegen Athletic zou hij op 31 januari zijn rentree kunnen maken.

Het was de eerste keer in 753 wedstrijden voor Barcelona dat Messi rood kreeg. Bij de nationale ploeg van Argentinië werd hij al wel tweemaal van het veld gestuurd.

