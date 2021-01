Zeventien spelers en stafleden van Benfica zijn dinsdag positief getest op het coronavirus. De Portugese club heeft daarom verzocht alle wedstrijden van de komende twee weken uit te stellen.

Zaterdag, daags na het 1-1-gelijkspel tegen FC Porto, werd de selectie van Benfica onderworpen aan een coronatestronde. Dinsdag kwamen daarbij liefst zeventien positieve gevallen aan het licht. Het is niet bekendgemaakt om welke spelers en stafleden het gaat.

"Gezien deze cijfers hebben we in het belang van de volksgezondheid en vanwege de gezondheid van alle spelers gevraagd om de komende veertien dagen buiten competitie te blijven", meldt de club uit Lissabon in een korte verklaring.

In de komende twee weken staan er voor Benfica vier duels op het programma. De ploeg van oud-Ajacied Jan Vertonghen speelt woensdag in de League Cup tegen Braga. Daarna volgen nog competitieduels met Nacional en de stadsderby met koploper Sporting Portugal. Tussendoor is er nog een wedstrijd om de andere Portugese beker tegen Belenenses.

Als het verzoek van Benfica gehonoreerd wordt, dan kan de nummer drie van de Portugese competitie begin februari weer in actie komen. Op 18 en 25 februari speelt de ploeg in de Europa League tegen Arsenal.