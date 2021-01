FC Groningen heeft dinsdag de transfer van Mike te Wierik afgerond. De oud-aanvoerder keert na een half jaar al terug van het Engelse Derby County.

De 28-jarige Te Wierik tekent een contract voor 3,5 jaar bij FC Groningen. De oud-speler van Heracles Almelo gaat met rugnummer 32 spelen.

Tussen 2017 en 2020 speelde Te Wierik al 89 duels voor Groningen. Bij Derby County kwam de verdediger niet verder dan vier wedstrijden in het Championship. Na het ontslag van trainer Phillip Cocu in november kwam hij helemaal niet meer aan spelen toe.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen is blij met de ervaring die Te Wierik toevoegt aan de selectie van de huidige nummer zes van de Eredivisie. "We hebben in mijn ogen met het terughalen van Mike zowel voor de korte als lange termijn uitstekende zaken gedaan."

Fledderus verwacht dat de aanwinst snel inzetbaar is voor de ploeg van trainer Danny Buijs. "Mike kan snel aansluiten bij de groep. Wij kennen zijn kwaliteiten en hij is bekend met onze manier van werken."

Mogelijk kan Te Wierik zaterdag in de uitwedstrijd tegen Vitesse zijn rentree voor Groningen maken. Het duel in het GelreDome begint om 18.45 uur.

