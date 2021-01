AC Milan heeft zich dinsdag verzekerd van de komst van Mario Mandzukic. De 34-jarige Kroatische spits was transfervrij en geldt bij de koploper van de Serie A als stand-in voor Zlatan Ibrahimovic.

Mandzukic, 89-voudig international, zat zonder club sinds hij afgelopen zomer vertrok bij het Qatarese Al Duhail. In de jaren ervoor speelde hij in Italië bij Juventus, waarmee hij onder meer vier keer kampioen werd.

De profloopbaan van Mandzukic begon in eigen land. In 2010 verruilde hij Dinamo Zagreb voor VfL Wolfsburg en twee jaar later tekende hij bij Bayern München, dat hem na twee seizoenen verkocht aan Atlético Madrid.

Bij Milan is de 39-jarige Ibrahimovic eerste keus in de spits. De Zweed miste dit seizoen een aantal wedstrijden door een blessure, maar scoorde maar liefst twaalf keer in de acht competitieduels waarin hij wél meedeed. Maandag maakte hij nog beide goals tegen Cagliari (0-2).

Mandzukic is de tweede winterse versterking voor Milan. De club die op de eerste landstitel sinds 2011 jaagt, huurde eerder middenvelder Soualiho Meïté van Torino.

