FC Twente moet het voorlopig zonder Jayden Oosterwolde stellen. De negentienjarige linksback viel vorige week donderdag tegen Ajax uit met een hamstringblessure en staat enkele weken aan de kant.

Oosterwolde moest zich vroeg in de tweede helft van de met 1-3 verloren wedstrijd laten vervangen. In de beginfase van het duel in de Grolsch Veste was aanvaller Václav Cerný al uitgevallen.

De knieblessure van Cerný bleek wat ernstiger dan de kwetsuur van Oosterwolde, want de Tsjech komt dit seizoen niet meer in actie voor de ploeg van trainer Ron Jans, zo werd vrijdag al bekend.

De talentvolle Oosterwolde beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij FC Twente. In zijn debuutseizoen als prof is hij basisspeler bij de Enschedeërs. Tot dusver kwam hij tot veertien wedstrijden, waarin hij één doelpunt en drie assists leverde.

Mede dankzij de inbreng van de zelf opgeleide vleugelverdediger beleeft Twente vooralsnog een goed seizoen. De ploeg van Jans is de nummer zeven van de Eredivisie.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie