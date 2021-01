Een recordaantal mensen met kleurenblindheid heeft afgelopen weekend geklaagd over de tenues van Liverpool en Manchester United. Het rode shirt van de thuisploeg was voor hen nauwelijks te onderscheiden van de donkergroene outfit van de gasten.

Colour Blind Awareness (CBA), de Britse belangenvereniging voor mensen met kleurenblindheid, zegt na de wedstrijd van zondag honderden klachten te hebben ontvangen. Dat was nog nooit eerder gebeurd.

"We ontvangen regelmatig klachten van tv-kijkers die de tenues niet uit elkaar kunnen houden", zegt Kathryn Albany-Ward, voorzitter van CBA, tegen ESPN. "Onlangs bij Southampton tegen Sheffield United waren er al heel veel klachten."

"Maar dat werd overtroffen door Liverpool tegen Manchester United. We zijn maandag de hele ochtend bezig geweest om alle berichten te verzamelen. Nooit eerder werd er zoveel geklaagd."

Volgens de organisatie kampt een op de twaalf mensen in Groot-Brittannië met een bepaalde mate van kleurenblindheid. "Daarom is er sprake van een groot probleem", vindt Albany-Ward.

United paste na waarschuwing alleen sokken aan

In het American football wordt sinds 2015 rekening gehouden met kleurenblindheid bij de keuze tussen uit- en thuistenues. CBA hoopt dat dit ook voor de Premier League gaat gelden.

"Ik heb eerder al contact gehad met de Premier League. Ze hebben toen beloofd de clubs te waarschuwen als er mogelijke overlap zit in de tenues voor mensen met kleurenblindheid", aldus Albany-Ward.

United werd tien dagen voor de wedstrijd tegen Liverpool (0-0) door de Premier League gevraagd iets aan het tenue te doen. De club ruilde daarop de groene sokken in voor witte exemplaren.

"Manchester United is met een oplossing gekomen, maar die was helaas onvoldoende", vindt de CBA-voorzitter.

Manchester United-middenvelder Bruno Fernandes is ambassadeur van de belangenvereniging voor mensen met kleurenblindheid in zijn vaderland Portugal. Zelf is Fernandes overigens niet kleurenblind.

"Ik denk niet dat Fernandes volledig op de hoogte is van de problemen die veel mensen hebben om tenues te onderscheiden", zegt Albany-Ward. "Toch doet hij geweldig werk door onze zaak bij een groot publiek onder de aandacht te brengen."

